Siden jul er fem spillere fra de to Manchester-klubber blevet udsat for grove røverier, og nu er en ny historie kommet frem.

Det drejer sig om den udlejede United-spiller Tahith Chong, som tilbage i januar blev vækket klokken tre om natten af tre maskerede mænd, som holdt knive foran Chongs hals.

Gerningsmændene krævede, at de fik udleveret smykker, ure og designertasker fra hjemmet i Sale i Greater Manchester, skriver The Sun.

»Det virkede, som om de vidste, hvad de lavede, og hvad de gik efter. De vidste, hvem spilleren var og kaldte ham ved hans navn,« fortæller en kilde, der har relation til Chong ifølge mediet og fortsætter:

»De fortalte ham endda, at han virkelig havde brug for at forbedre sin sikkerhed, for ellers kunne han risikere, at det skete igen.«

Kilden fortæller yderligere, at det var en forfærdelig oplevelse for Chong, der i denne sæson er udlejet til Birmingham i den næstbedste engelske række.

Det seneste offer for de mange røverier i Manchester er Chongs holdkammerat fra United Poul Pogba.

Her slog gerningsmændene til, da Pogba spillede Champions League-ottendedelsfinale i midten af marts.

I hjemmet var en barnepige og Pogbas børn, der lå og sov. Det samme var tilfældet tilbage i december, hvor en anden Manchester United-spiller fik besøg af uventede gæster.

Forsvarsspilleren Victor Lindelöf var lige som Pogba ikke til stede i hjemmet, da han var i kamp for United.

Men hjemme var hans hustru, Maja Lindelöf, og parrets to børn. Den ældste søn lå og sov, og imens gik Maja Lindelöf rundt med den yngste på armen. Hun var i færd med at sætte sig til rette i sofaen for at se Manchester Uniteds kamp, da hun opdagede tre mænd på familiens grund.

Med den ene søn på armen løb hun ovenpå for at hente den anden søn. De gemte sig alle på et værelse, indtil politiet kom. Maja Lindelöf har efterfølgende sat flere ord på episoden, som du kan læse her.

Siden jul er også United-spilleren Jesse Lingard og City-spilleren João Cancelo blevet udsat for røveri.