2022 var et stort år for Cathrine Laudrup-Dufour.

Det bød på vanvittige resultater, tungmetaller i stribevis og store resultater til nogle af verdens største turneringer.

»2022 har været et for vildt år. Det har nok været min karrieres højdepunkt indtil videre rent resultatmæssigt,« jubler den 30-årige dressurrytter, da hun forklarer det til Idrætsliv.

Men det har også været et år, der har budt på sørgelige og hjerteskærende øjeblikke.

En af dem blev offentliggjort i september, da det kom frem, at hende og den succesfulde hest Vamos Amigos, ikke længere skulle være et makkerpar.

»Det er megahårdt. Man bruger fem, otte eller ti år på at uddanne en hest. Og så er det en hest, der er en ud af 100.000! Det er en karklud i ansigtet, når ejerne på et tidspunkt vil sælge eller have den hjem for at ride den selv,« siger Cathrine Laudrup-Dufour, som er gift med Brian Laudrups datter Rasmine, om den hårde stund.

Hos mange var forventningen den, at Vamos Amigos skulle følge hende til De Olympiske Lege i Paris i 2024.

Men sådan blev det ikke.

I stedet skal hesten sendes tilbage til den stenrige engelske Pidgley-familie, som ejer Vamos Amigos, efter cirka fem år, hvor den danske dressurrytter har opnået store resultater med sin hest.

Hun fik blandt andet World Cup-sølv i 2022 med Vamos Amigos.

Derudover fik Cathrine Laudrup-Dufour eksempelvis pyntet cv'et med en VM-guld for hold og to gange VM-sølv individuelt.