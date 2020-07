Onsdag eftermiddag var Beha-sønnerne Emil og Theis Midé Erichsen med til at sætte rekord for at sejle Danmark rundt på kortest tid.

Brødrene var en del af besætningen på Childhood1. Og det var en stor oplevelse at være med ombord.

»Det har været en helt fantastisk oplevelse at være en del af et hold, der er så dybt professionelle,« siger Emil Midé Erichsen til B.T. og fortsætter.

»De ved, hvad de laver. Vores skipper har sejlet Jorden rundt som kapsejlads intet mindre end otte gange. De er nogle af de bedste i verden til det her.«

Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere Foto: Sarah Christine Nørgaard

Den rutinerede skipper er 57-årige Bouwe Bekking fra Holland. Derudover bestod besætningen blandt andet af Katja Salskov-Iversen, der vandt OL-bronze i 49'er tilbage i 2016.

Hvor meget har I hjulpet til undervejs?

»Vi var bare nybegyndere på båden, så vi gjorde bare, hvad vi fik besked på. Men jeg synes alligevel, at vi hjulpet en del, og vi fik ligeledes lov til meget. Vi styrede eksempelvis forholdsvis mange gange.«

Rekorden, som Childhood1 skulle forsøge at slå, lød på 80 timer. Og da Beha-sønnerne og resten af besætningen brugte 70 timer og seks minutter, blev tiden forbedret markant.

Emil Midé Erichsen fortæller, at der er forskel på, hvordan den gamle og den nye rekord er blevet sat.

»Men det skal lige understreges, at den tidligere rekord blev sat på en anden rute end vores, så det kan nok ikke sammenlignes en til en. Men når alt kommer til alt, er vi den hurtigste båd.«

Var I hele tiden klar over, at I ville slå rekorden, eller var der tvivl på noget tidspunkt?

»Vores mål var at komme under tre døgn, og det så rigtig godt ud, da vi runder Skagen. Vi er nemlig kommet kanon afsted, men så ændrer vejrudsigten sig lige pludselig, så vi får meget mere modvind.«

Vis dette opslag på Instagram Nu har @bouwebekking trykket på GO knappen! Starten går på søndag ud for Rømø og derfra venter knap 800 sømil forude. Ruten rundt om Danmark er blevet ændret en smule, og distancen er blevet lidt længere i forhold til tidligere rekorder. Så selvom tiden vi sætter ikke kan sammenlignes en til en, så er målet stadigvæk er slå den “gamle” rekord på 3 døgn og 8 timer. På Havana laver vi mad på komfur hver aften, nu står den på frysetørret mad. Vi har normalt hver vores dyne, men nu skal vi dele soveposer for at spare på vægten. På Havana kan vi lukke døren til toilettet. Det kan vi ikke på Childhood1’s kulfiber-toilet. Til gengæld skal vi sejle over 20 knob, hvor vi på Havana - når det går godt - kan holde en gennemsnitsfart på 6-8 knob. Vi skal sejle med nogle af de bedste sejlere i verden, forhåbentlig blive de hurtigste rundt om Danmark for sejl og det er stadigvæk muligt at lave kaffe. Jeg glæder mig helt vildt. @round_denmark_race @teamchildhood1 Et opslag delt af Emil Midé Erichsen (@emilmideerichsen) den 24. Jun, 2020 kl. 1.56 PDT

»Og da vinden skulle have været fra siden, så kommer vi da i tvivl. Men så vender den, og vi sejler stærkt, og det betød, at turen op gennem Storebælt var rar, da vi havde en god fornemmelse der.«

Rekordforsøget begyndte søndag eftermiddag klokken 14.57 ud for Rømø, mens båden sejlede over mållinjen i Aarhus Havn 13.03 onsdag.

Emil Midé Erichsen understreger dog, at små tre dage på det åbne hav har sine op- og nedture.

»Vi sover ikke ret meget, og når vi endelig gør, så bliver vi tit vækket, fordi der er samling på dækket. Og det bliver heller ikke til meget mad, så der er nogle depoter, som skal fyldes op nu.«

Besætningen har været en inspiration for Beha-sønnerne, men de kommer alligevel ikke til at sejle verden rundt med dem.

»Selvom vi gerne ville, så kommer det slet ikke på tale, fordi det rækker vores evner ikke til. Vi kommer ikke i nærheden af at kunne, hvad de kan, så det giver helt sig selv i sidste ende.«

Hvad har I så af planer den kommende tid?

»Jeg skal i hvert fald ikke det vilde personligt. Jeg skal være i Danmark med familien. Og jeg glæder mig faktisk helt vildt til en sommer herhjemme med resten af Danmark.«