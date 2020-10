Ny spansk lov forbyder eksponering af spiludbydere i sport. Det koster La Liga-klubber millioner af euro.

Fra maj næste år skal det være slut med, at spanske sportsklubber eller sportsudøvere eksponerer spilleselskaber - eksempelvis bettingudbydere eller onlinekasinoer.

Spanske sportsklubber har onsdag modtaget et brev underskrevet af Spaniens forbrugerminister, Alberto Garzon, hvori han pålægger klubberne at annullere deres sponsoraftaler med spilleselskaber senest ved sæsonens udgang.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, som har set det brev, der er sendt til klubberne.

Loven er på vej til at blive godkendt, og det betragtes som en formalitet, at den bliver det.

Den forbyder, at klubber eller sportsudøvere eksponerer logoer for spilleselskaber på deres hjemmesider, i kampagnemateriale eller andre former for reklamer som for eksempel et logo på en fodboldtrøje eller sponsorvæg.

I brevet henvises der til en statistik, som viser, at 40 procent af spaniere i alderen 18-25 år benytter sig af spilleselskaber. For fire år siden var tallet 29 procent. Samtidig er det samlede beløb, som aldersgruppen bruger på gambling, steget med 13 procent årligt de seneste fire år.

De nye regler spås at koste sportsklubberne dyrt. Særligt spansk fodbold, der via tv og streaming eksponeres i hele verden, ender formentlig med at gå glip af millioner af euro.

I dag har 7 ud af 20 klubber i den bedste fodboldrække, La Liga, en spiludbyder som hovedsponsor på sin kamptrøje. I mange af ligaens øvrige klubber finder man et spilleselskab, der har et mindre sponsorat end et hovedsponsorat.

Præsidenten for La Liga, Javier Tebas, har ifølge Reuters tidligere udtalt, at lovændringen samlet vil koste klubberne 90 millioner euro årligt. Derfor har han arbejdet for en overgangsordning, så fodboldklubberne først om tre år - og ikke allerede efter indeværende sæson - skal følge lovgivningen.

/ritzau/