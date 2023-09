Normalt er han ikke en, der snakker højt om den slags, påstår Danny Cipriani.

Men i en ny bog med eksplosive detaljer fortæller den engelske rugbystjerne om et vildt liv, der endte med at ødelægge karrieren på banen.

Han blev blandt andet dømt for spritkørsel og anholdt efter en hændelse på en natklub.

Og så har han haft et vildt sexliv, der blandt andet talte en række trekanter.

Som ung var han et kæmpe talent. Foto: Ian Kington/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Som ung var han et kæmpe talent. Foto: Ian Kington/AFP/Ritzau Scanpix

»Det var normalt, men jeg endte med at føle mig nedslået. Det handler om at finde den rigtige balance, hvis det bliver for meget kan det gøre dig ked af det. Sex blev en form for selvskade for mig,« lyder det i bogen ifølge The Telegraph.

Tidligere har engelske The Times også bragt et uddrag fra bogen..

»Det var ikke usædvanligt for mig at have sex med tre forskellige kvinder om dagen,« skriver han.

Cipriani var blandt andet sammen med den britiske model Kelly Brook, og der har også været rygter om flirten med Katie Price og Lindsey Lohan.

I dag er han gift med Victoria Cipriani, og hun støtter sin mand trods den blakkede fortid.