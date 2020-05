Forholdet mellem NBA-spilleren Tristan Thompson og realitystjernen Khloe Kardashian er sådan lidt op og ned.

Hvis man altså med op og ned mener utroskab og konstant drama. Men én ting kan ekskæresterne, som sammen har barnet True, blive enige om. At man ikke skal score penge eller berømmelse på deres bekostning.

Derfor har de nu taget konsekvensen af en mærkværdig sag og gjort noget ved det. Lad os tage den helt fra starten.

Længe har en kvinde ved navn Kimberly Alexander påstået, at Cleveland Cavaliers-spilleren er far til hendes barn. En påstand, som Tristan Thompson hele tiden hårdnakket har benægtet, men alligevel ikke har kunnet slippe fra.

Tristan Thompson har ellers gjort sit, for den 29-årige basketball-spiller valgte nemlig at tage en faderskabstest, som viste sig at være negativ. Det skriver eksparret Thompson og Kardashians fælles advokat, Marty Singer, i et brev til Kimberly Alexander.

Et brev, som med alvorlige ord beder Kimberly Alexander stoppe med at sprede det, som de anser som falske rygter.

»Det er blevet bevist, at Hr. Thompson ikke er far til dit barn, og vi forlanger, at du stopper med at påstå, at han er, og at han og Frk. Kardashian skulle have forfalsket faderskabstest-resultaterne,« skriver Marty Singer ifølge E! News.

Khloe Kardashian og Tristan Thompson er ikke længere et par, men de opdrager sammen deres barn og har dermed stadig et godt forhold. Derfor er de nu gået sammen om at få stoppet Kimberly Alexander, og de truer med at gå rigtig hårdt til værks.

Dette er en alvorlig sag. Hvis du ikke efterlever dette brevs ønsker, er det på eget ansvar, da du hurtigt vil se dig selv stå over for en retssag med krav om mange millioner dollar, mens du forsøger at forsvare din uforsvarlige, dårlige opførsel, skriver advokaten.

Kimberly Alexander har modtaget dette brev, som altså er en sidste advarsel, inden eksparret hiver hende i retten. Selv mener Kimberly Alexander, at det hele bunder i, at Tristan Thompson ikke ville benytte sig af 'et neutralt test-sted', siger hun til E! News.

»Han brugte et test-sted associeret til Kardashian. Jeg synes, at hvis du ikke har noget at skjule, hvorfor så ikke blive testet et neutralt sted. Og vi ved begge, hvad der er sket og præcis, hvad der er foregået mellem os. Det er det eneste, jeg kan sige nu,« siger Kimberly Alexander.

Det lyder med andre ord som om, at denne sag nok skal fortsætte lidt endnu.