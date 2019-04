Fem atleter fra Eritrea har været forsvundet siden torsdag. I dag, mandag, er der fortsat ikke noget spor af dem.

Det fortæller politikommissær hos Østjyllands Politi, Mikkel Møldrup, til B.T.

»Og indtil videre har vi heller ikke talt med nogle endnu, som mener at have set dem.« fortæller Mikkel Møldrup videre.

Det var torsdag aften, at de fem atleterne fra Eritrea forlod deres hotel i Aarhus, hvorefter de ikke er set. De skulle have været med ved VM i Cross i Aarhus, men ej heller her dukkede de op.

VM i Cross blev afviklet lørdag den 30. marts i Aarhus. Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL

Hos politiet arbejder man derfor med en teorien om, at fem atleters forsvinden er en bevidst handling.

»Vi tror, at de er stukket af med henblik på at søge asyl i Danmark eller et andet land. Det tror vi ud fra den måde, deres forsvinden har foregået. De forlod selv deres hotel, og det virker til at være foregået i god ro og orden.«

Det var Dansk Atletik Forbund, som gik til Østjyllands Politi og fortalte om de savnede atleter fredag eftermiddag.

I weekenden opholdt eritreanerne sig lovligt i Danmark på et visum i forbindelse med VM. Men mandag udløber visummet, og derfor skal der nu tages stilling til det videre forløb i sagen.

De fem cross-forsvundne cross-atleter er ikke i besiddelse af deres pas, hvilket kan besværliggøre deres muligheder for at søge asyl udlands. Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL

»Atleternes visum gælder ikke længere, så hvis de ikke søger asyl, bliver de smidt ud af landet. Hvis de søger asyl, skal deres sag behandles af politiets udlændingeafdeling,« lyder det afsluttende fra Mikkel Møldrup.

Eritrea er kendt som 'Afrikas Nordkorea' og har i flere årtier været styret af diktator Isaias Afwerki.

Befolkningen i landet lider under manglende menneskerettigheder.

Blandt andet bliver store dele af befolkningen tvunget i vedkommende evig militærtjeneste, ligesom ytringsfrihed og fri bevægelighed er stærkt begrænset i landet, hvilket FN kritiserer.