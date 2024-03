Prædikatet som kendis følger som regel ikke med, når du påbegynder en karriere som professionel bryder.

Men det er præcis, hvad den 27-årige norske bryder Morten Thoresen, som er kommet i mediernes søgelys efter sin medvirken i en række norske TV-programmer.

Og med et forestående europamesterskab i brydning har den stort set tandløse nordmand været nødsaget til at tage ekstraordinære midler i brug som forberedelse til mesterskabet.

»Jeg måtte gøre noget. Det har været ret vildt det seneste år,« siger bryderen til det norske medie VG.

Opmærksomheden på Thoresens bemærkelsesværdige tandsæt startede, da han deltog i programmet 'Hovedet i klemme' på NRK, som gav et indblik det norske brydermiljø.

I slutningen af 2022 sagde Thoresens to trænere på brydelandsholdet, Fritz Aanes og Stig-André Berge, tilmed deres stillinger op. Noget som også har påvirket nordmandens træning gevaldigt.

»Jeg træner cirka 12 gange om ugen - nogle gange med landsholdet og andre gange for mig mig selv. Jeg har brug for mere træning, end hvad der er planlagt, men nu har jeg fundet balancen,« forklarer han til VG.

Thoresens kendis-faktor eksploderede for alvor, da han medvirkede i den norske version af TV 2-programmet 'Forrædder'.

Morten Thoresen er blevet et kendt ansigt i Norge efter sin medvirken i en række TV-programmer. Foto: Foto: Instagram Vis mere Morten Thoresen er blevet et kendt ansigt i Norge efter sin medvirken i en række TV-programmer. Foto: Foto: Instagram

Det pludselig at være et kendt ansigt i Norge har ført til, at nordmanden har måtte hyre en person, som nu tager sig af alt det, som ikke handler om brydning.

Han hedder Christoffer Hunnestad, og han skal nu være med til at Thoresen kan fokuserer på sin bryde-karriere.

»Nu sørger Christoffer for, at jeg kan koncentrere mig om brydningen og administrerer de forespørgsler, der kommer, så jeg kan være med i ting udenfor sæsonen,« siger han.

For i sidste ende er det stadig brydekarrieren, der kommer i første række for det tandløse muskelbundt.

»Jeg synes, det er virkelig sjovt at være med i sådanne ting, men det må ikke forstyrre brydningen,« forklarer han.

Europamesterskabet i brydning løber af stablen i denne uge i Bucharest, og Thoresen skal i aktion første gang tirsdag.