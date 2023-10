Det var ikke kun med hinanden, at det engelske rugbylandshold kunne fejre sejren over Fiji.

For da Manu Tuilagi og resten af holdet søndag gik i omklædningsrummet efter at have vundet VM-kvartfinalen, fik de et særligt besøg.

'Et specielt øjeblik. Skønt at have Hendes Kongelige Højhed, prinsessen af Wales her i Marseille,' skriver rugbylandsholdet på Instagram til et billede af prinsesse Kate.

Hun så hele kampen fra tribunen, og efterfølgende var hun altså nede for personligt at lykønske spillerne.

Prinsessen var dog først vidne til noget af et drama, inden hun kunne knytte næverne og klappe af landsholdet.

For godt nok vandt det engelske mandskab med 30-24, men det var først efter en meget sen scoring, at semifinalepladsen kom i hus.

Prinsesse Kate var ikke den eneste fra den royale familie, der så rugby i weekenden.

For lørdag havde prins William taget prince George med – de to så kampen mellem Wales og Argentina, et opgør som sidstnævnte dog vandt.

Ifølge flere engelske medier er det første gang prins George – der selv spiller rugby – har set en international kamp udenfor hjemlandet.