De er kæmpestjerne på hver deres felt, og nu er de blevet spottet sammen.

Hollands skøjtesuperstjerne Jutta Leerdam er af flere omgange blevet set sammen med den stenrige Youtube-bokser Jake Paul, og der mere end antydes, at der skulle være romantik i luften.

24-årige Jutta Leerdam er Hollands skøjtestolthed og hurtigst i verden på 1000m-distancen, mens Paul har scoret kassen på på boksning - sidste gang tabte han til Tommy Fury, men tjente alligevel over 300 mio. kroner på ulejligheden.

De to blev først kædet sammen efter et restaurant-besøg i Miami, hvor amerikanske TMZ havde øjne i natten og spottede et kys.

Jake Paul har millioner af følgere på Youtube. Foto: FAYEZ NURELDINE Vis mere Jake Paul har millioner af følgere på Youtube. Foto: FAYEZ NURELDINE

Siden er Leerdam blevet set i baggrunden på hans Instagram-konto, og der er også dukket videoer op på Tiktok af de tosammen.

Belgiske HLN skriver, at hun - efter VM-titlen kom i hus - tog til Mexico og så videre til Miami.

Her var de til fest hos Hugo Boss, da tøjmærket havde præsenteret den nye sommerkollektion.

Den hollandske avis Telegraaf fangede Leerdam-lejren med et spørgsmål om forholdet. De oplyser, via en anonym insider, at der har været 'månedlang kontakt' mellem de to.

Skøjtestjernen gik gennem et smertefuldt brud sidste sommer, da hendes forhold til skøjtekollegaen Koen Verweij gik skævt efter fem år sammen.

»Det har bestemt været følelsesladet. Jeg elskede ham meget højt og havde en fantastisk tid med ham,« sagde hun til RTL dengang.