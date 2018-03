Efter skandalekampen i cricket mellem Australien og Sydafrika, har førstnævntes landstræner Darren Lehmann valgt at trække sig tilbage.

Det skriver Daily Mail. Trænerens opsigelse kom torsdag efter et pressemøde, hvor Steve Smith og Cameron Bancroft udtalte sig om kampen, der fandt sted den forgange weekend, hvor de begge snød.

Steve Smith, Cameron Bancroft, og en tredje holdkammerat David Warner forsøgte at manipulere med bolden for at få den til at flyve mere ujævnt. Derfor trækker landstræneren nu stikket.

»Det har taget hårdt på min familie. Efter jeg har set, hvor ondt det har gjort på Steve og Cameron (på pressemøderne, red.), er det kun fair, at jeg træffer denne beslutning. Jeg er ansvarlig for kulturen på holdet,« sagde en tydeligt rørt Darren Lehmann på pressemødet.

Opsigelsen kommer efter, at han havde set sine spillere forklare sig. Anfører Steve Smith så sammen, da han på pressemødet undskyldte for sine handlinger.

»Jeg fejlede som leder. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at rette op på min fejl. Jeg ved, jeg vil fortryde resten af livet. Jeg håber, jeg med tiden kan genvinde noget respekt og blive tilgivet,« lød det fra ham mens tårerne begyndte at trille ned ad kinderne.

Han undskyldte desuden til sine holdkammerater og de mange cricketfans verden over, inden han endnu engang lod tårerne få frit løb.

Australiens Cricketforbund har efter skandalen idømt Steve Smith et års karantæne. Det samme gælder den nu tidligere vicekaptajn David Warner, mens Cameron Bancroft er sluppet med en lidt mildere straf på 'kun' ni måneder.

De tre spillere er blevet sendt hjem fra Sydafrika, hvor resten af landsholdet lige nu befinder sig. Her skal de spille nogle testkampe.

Forbundet har tidligere meldt ud, at landsholdstræneren Darren Lehmann ikke havde noget at gøre med de tre spilleres snyd, og beslutningen om at stoppe er da også hans helt egen.

Darren Lehmann stopper som træner efter det australske landsholds sidste testkamp i Sydafrika.