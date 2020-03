Han kæmpede den store kamp færdig med en brækket kæbe.

Mandag aften er Mark O. Madsen så landet i Danmark, hvor der snart venter en operation. Det fortæller han i en SMS til B.T.

'Jeg landede klokken 19.30 og kørte direkte på Rigshospitalet, hvor jeg er blevet indlagt til i morgen, og kæben skal opereres.'

Men på trods af en snarlig operation, så er humøret stadig tårnhøjt hos den danske UFC-kæmper, der i weekenden vandt sin kamp i Las Vegas over Austin Hubbard.

'Alt er godt. Rigshospitalet har nogle af de bedste kæbekirurger i landet. Derefter venter 6 uger med ståltråd, skinner og elastik - og en masse smoothies. Det bliver godt,' skriver han.

Mark O. Madsen har da tidligere på dagen også fortalt, at han under UFC-kampen natten til søndag dansk tid kunne mærke, noget var galt.

»Det føltes, som om hele tandsættet nede i bunden var slået løs. Og jeg kan også mærke nu, at tænderne i undermunden sidder og kører frem og tilbage, når jeg snakker, fordi bruddet går hele vejen op. Det er, hvad der sker,« sagde han til TV 2 Sport.

Efter sejren kunne han dog ikke fejre det og slå sig løs. I stedet gik turen direkte på hospitalet, fordi han netop kunne mærke noget i kæben efter et sammenstød med amerikanerens knæ.

'Dobbelt fraktur og en brækket kæbe. Jeg kunne mærke et klik i anden runde. Smerte er midlertidig. Stoltheden varer for evigt,' skrev Mark O. Madsen i en opdatering fra hospitalssengen.

Han fortæller han desuden, at kæben er brækket i den venstre side og i midten.

Med sejren over Hubbard holder danskeren sin personlige rekord. Han er ubesejret i 10 kampe.

Kampen var Mark O. Madsens anden i UFC, efter han i september debuterede netop der i Royal Arena i september i København. I modsætning til i nat var der dog ikke tale om en lang kamp her. For her vandt han på blot et minut og fire sekunder.

Mark O. Madsen vandt natten til søndag dansk tid sin kamp. Foto: Stephen R. Sylvanie Vis mere Mark O. Madsen vandt natten til søndag dansk tid sin kamp. Foto: Stephen R. Sylvanie

Det samme gjorde sig ikke gældende natten til søndag, hvor Mark O. Madsen i de første to runder dominerede sin modstander. I tredje runde kom han dog i problemer, da amerikaneren halede ind på ham. Den omgang gik til Austin Hubbard, og det var dermed dommerne, der skulle afgøre, hvem af de to der kunne knytte næverne.

Det blev som nævnt Mark O. Madsen, der vandt med 29-28 i T-Mobile Arena.

At han overhovedet skulle kæmpe kampen, var stadig svært for ham at forstå, da B.T tidligere på ugen talte med ham.

»Det er stadig helt uvirkeligt for mig, det her. Jeg står midt i den drøm, jeg selv startede for to år siden,« fortalte Mark O. Madsen, der for nogle år tilbage besluttede sig for at stoppe karrieren som bryder for i stedet at prøve MMA-vejen.