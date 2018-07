Søndag kom den tragiske nyhed, at den tidligere langrendsløber Vibeke Skofterud var blevet dræbt i en vandscooterulykke.

Nu er det kommet frem, at det var Vibeke Skofteruds kæreste, Marit Stenshorne, der klokken 01.00 natten til søndag meldte Skoferud savnet, da hun ikke var kommet hjem til hytten, som de boede i på deres ferie. Omkring klokken søndag klokken 11.30 blev den tidligere OL-guldvinder så fundet død på øen St. Helena nær byen Arendal.

»Hun kom ikke tilbage til kæresten som aftalt. Og det endte med, at Marit (Skofteruds kæreste, red.) meldte hende savnet, fortæller familiens talsmand, Pål Tømmerhoel, til VG.

Vibeke Skofterud (til venstre) vandt guld under vinter-OL i Vancouver tilbage i 2010. Foto: MICHAEL KAPPELER Vis mere Vibeke Skofterud (til venstre) vandt guld under vinter-OL i Vancouver tilbage i 2010. Foto: MICHAEL KAPPELER

Skofterud lagde søndag klokken 20.00 en video ud på sin Instagram-story, hvor man kunne se hende og kæresten Marit køre på vandscooter på vej til havnen Pollen i byen Arendal, hvor festivalen Canal Street foregik. I en senere opdatering sidder parret sammen i solen og hører koncert.

Det er foreløbigt uklart, hvad der efterfølgende er sket, og hvad der har forårsaget ulykken. Det fortæller operationsleder Lars Hyberg, der heller ikke ved, om Skofterud tog turen hjem på vandscooter.

»Det kommer efterforskningen til at vise, når alle involverede parter er blevet interviewet. Men det er ikke noget, der tyder på, at der har været andre involveret i ulykken,« fortæller han til VG.

Ifølge flere norkse medier var der dårligt vejr og kraftigt regn, da den tidligere langrendsløber blev meldt savnet.

Vibeke Skofterud (til højre) var i mange år blandt verdens bedste langrendsløbere, inden hun indstillede sin karriere i 2015 på grund af skader og sygdom. Foto: ARNE DEDERT Vis mere Vibeke Skofterud (til højre) var i mange år blandt verdens bedste langrendsløbere, inden hun indstillede sin karriere i 2015 på grund af skader og sygdom. Foto: ARNE DEDERT

Kæresten, Marit Stenshorne, har nu også delt en række billeder af parret på Instagram og skrevet en rørende hilsen.

»Vibeke, du er min store kærlighed, min kæreste, min elskede, min helt, min mentor og bedste ven. Vi sagde: Vi to for altid. Vi skulle jo blive gamle og krumbøjede sammen. Det kommer til at blive så trist og vanskeligt uden dig. Du gav mig så meget positivitet, taknemmelighed, latter, glæde, viden og kærlighed. Elsker dig, Vibeke Skofterud.«

Vibeke du er min store kjærlighet,min kjæreste, min elskede, min helt, min mentor og bestevennVi sa: vi to for alltidVi skulle jo bli gamle og krokete sammen Det kommer til å bli så trist og vanskelig uten deg Du gav meg så mye positivet, takknemmelighet, latter, glede, kunnskap og kjærlighet Elsker deg @vibekeskofterud❤️ Et opslag delt af Marit Stenshorne (@maritstenshorne) den 29. Jul, 2018 kl. 12.53 PDT

Talspersonen, Pål Tømmerhoel, siger til TV2 Norge, at familien er i chok, og at det er lige så ufatteligt for dem som for alle andre, at de har mistet hende.

»Vibeke er jo en datter og en søster for dem. Hun er kendt for os andre, men de har jo en sorg, som alle andre der mister sine nærmeste har. Når det er sagt, så kan de jo tage alle de positive og rørende ting, der bliver sagt, med sig, og det viser, at Vibeke har sat et ganske kraftigt aftryk. Det er jo rørende det hele, selvom sorgen er frygteligt stor,« fortæller han.

Vibeke Skofterud var en af Norges største langrendsløbere og vandt andet guld ved vinter-OL i Vancouver i 2010, mens hun i 2005 og 2011 blev verdensmester. I 2015 stoppede hun karrieren og blev tv-ekspert.