Spillerne fra basketball-mandskabet Milwaukee Bucks nægter onsdag aften dansk tid at gå på banen.

NBA-spillerne er vrede over et nyt skyderi mod en sort mand ved navn Jacob Blake, der på ny har rystet USA.

Det skriver det amerikanske medie CBS Sports.

Ifølge den normalt velinformerede amerikanske journalist Adrian Wojnarowski, blev Bucks-spillerne stående ude foran omklædningsrummet inden slutspilskampen mod Orlando Magic, som de efterfølgende har valgt at boykotte.

Tomme stole på udskiftningsbænken. Foto: Kevin C. Cox Vis mere Tomme stole på udskiftningsbænken. Foto: Kevin C. Cox

På grund af superstjernernes protest, ser kampen lige nu ud til ikke at blive afviklet. Det skriver Adrian Wojnarowski på Twitter.

En anden anerkendt journalist ved navn Shams Chanaria skriver ligeledes på det sociale medie, at alle dagens kampe i denne runde af slutspillet udskydes.

Skyderiet skete søndag i delstaten Wisconsin, og i en voldsom video kan man se politiet følge efter Jacob Blake, som går mod sin bil, en grå SUV.

Han når at sætte sig på forsædet af bilen, hvorefter en af politimændene griber fast i hans trøje. Her trykker den ene politimand otte gange på aftrækkeren, og Jacob Blake falder om efter flere skud i ryggen.

The NBA has postponed its playoff games today. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 26, 2020

Den seneste melding om Jacob Blakes tilstand er, at han er i kritisk tilstand og lammet fra livet og ned.

Efter søndagens skudepisode er tusindvis af demonstranter gået på gaden for at protestere mod det amerikanske politi.

Noget, som tirsdag fik Wisconsins guvernør, Tony Evers, til at erklære undtagelsestilstand i den amerikanske delstat.

Hvad der fik politiet til at skyde Jacob Blake er endnu uklart. Et vidne fortæller til Chicago Sun, at Jacob Blake og de to politimænd havde været i karambolage, før manden forsøgte at sætte sig ind i sin bil.

Jacob Blake havde sine tre børn siddende i bilen, da han blev skudt. Børnene er henholdsvis tre, fem og otte år gamle, skriver CNN.