Mark O. Madsen var ikke engang udråbt som officiel sejrsherre, før han fik flere hårde ord med på vejen fra Patrick Nielsen.

For inden Mark O. Madsens hånd røg i vejret i midten af buret, lød det fra bokseren:

»Du slår som en fucking svans. Det er helt vildt,« lød det fra Patrick Nielsen på Viaplay, der viste kampen.

Og her langede han også ud efter måden, Mark O. Madsen valgte at slutte kampen på efter få minutter.

For efter hurtigt at have fået kampen ned på gulvet, fik Mark O. Madsen efter et par minutter et fast greb om Patrick Nielsens hals.

Bokseren blev fanget i et kvælertag, og Patrick Nielsen slog Mark O. Madsen på armen - signalet der betyder, at man overgiver sig. Men den metode gav Patrick Nielsen ikke meget for efter kampen.

»Du ved jo, du ikke kunne slå mig ud,« råbte Patrick Nielsen efter opgøret til sin modstander, inden han blev afbrudt og stoppet af kampens dommer.

Og her stod det altså klart, at det var Mark O. Madsen, der vandt det store opgør, der blev døbt 'Ingen Udvej'.

Dermed fortsætter den tidligere OL-bryder stimen som ubesejret i MMA, men han slap ikke for flere hårde ord efter kampen fra Patrick Nielsen.

»Jeg synes stadig, Mark er en fucking pussy. Han kan ikke engang slå mig ud med alle de slag, han kunne. Det beviser bare, han ikke hører til nogle steder. Fint han kunne bryde, og han fik mig også på at kaste mig ned i jorden. Der var jeg overrasket over, hvor hårdt han gjorde det. Alle de slag har jeg fået meget værre af mine brødre. Jeg har fået hårde spark end hans i hvert fald,« lød det fra en smilende Patrick Nielsen til TV3 Sport.

Han anerkendte dog, at Mark O. Madsen viste - igen - at han er stærk, når det kommer til brydning.

Men alligevel tror Patrick Nielsen ikke, Mark O. Madsen kommer langt i UFC og MMA fremover. Det slog han fast flere gange.

»Slå, det kan han bestemt ikke. Han kan kun bryde,« sagde Patrick Nielsen, der dog også erkendte, at Mark O. Madsens taktik til kampen virkede. Han fortæller, hvordan han mistede luften, da Mark O. Madsen fik kastet ham i jorden og satte sig ovenpå ham. Derfra kunne han slå rimelig let, men det ramte ikke Patrick Nielsen.

»Så fuck Mark,« konstaterede bokseren, der dog ærgrede sig over, der ikke var mere boksning i kampen for hans vedkommende.

