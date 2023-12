Massiv kritik haglede ned over Copenhagen Half Marathon, efter flere faldt om i septemberheden under løbet i år.

Nu svarer arrangørerne bag halvmathon-løbet, Sparta Løb og Atletik, på kritikken, og de har ændret næsten alt.

»Når man får den mængde kritik af deltagerne, bliver man nødt til at finde en løsning,« siger Dorte Vibjerg, som er direktør i Sparta Atletik og Løb, til B.T..

Næste år ændrer de lokation, starttidspunktet bliver rykket halvanden time tilbage, og start- og målområde skal gentænkes, skriver Copenhagen Half Marathon i en pressemeddelelse.

Starttidspunktet i 2024 bliver 9:30 og på Østerbro, hvor startskuddet i år lød klokken 11 fra Frederiksberg

Alt sammen for at imødekomme de udfordringer, som de mødte sidste år.

»Varmen overraskede vores setup, og det var vi ikke klar på. Alt for mange skulle vente lidt for lang tid i den bagende sol, og det løser vi nu. Både med et tidligere starttidspunkt og en gentænkning af startområdet,« siger Dorte Vibjerg.

Mellem 25.000 og 30.000 løber halvmarathon-løbet i København, og så skal man være opmærksom.

»Vi rykker væk fra de lidt smallere gader, der var på Frederiksberg-ruten sidste år.«

»Og så skal selvfølgelig tage ekstra hensyn til et halvmarathon, fordi man kan løbe distancen uden nødvendigvis at være forberedt, siger hun.

Akutberedskabet kunne efter CPH Half i september berette, at de havde behandlet omkring 50 deltagere.