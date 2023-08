Flere års problemer og kontroverser fik den amerikanske YouTube-bokser Jake Paul til at ramme et mentalt lavpunkt.

Faktisk var han så langt nede, at både hans far og storebror frygtede for hans liv.

Det afslører storebror Logan Paul i Netflix dokumentaren, 'Untold: Jake Paul the Problem Child', skriver Daily Express.

»Der var et tidspunkt, hvor vi begge var meget bekymret for, at Jake ville begå selvmord,« fortæller Logan Paul i dokumentaren, ifølge Daily Express.

Går du ned svære tanker? Søg hjælp, hvis du har svære tanker. Hvis situationen er akut, kan du ringe 112. Hvis du går med svære tanker, kan du søge hjælp på selvmordsforebyggelse.dk. Det er afgørende, at du får talt om dine tanker, hvis du har det svært. Du kan kontakte Livslinien på følgende måder: Du kan kontakte Livsliniens telefonrådgivning, 70 201 201, alle årets dage klokken 11-05

Du kan skrive til Livsliniens mailrådgivning skrivdet.dk. Her får du svar hurtigst muligt og inden for maks. en uge. Du har mulighed for at skrive op til seks gange

Du kan kontakte Livsliniens chatrådgivning mandag og torsdag klokken 17-21 samt lørdag og søndag klokken 13-17

Du kan benytte Livsliniens selvhjælpsprogram, SOS, der er rettet mod at hjælpe personer med selvmordstanker Kilder: Selvmordsforebyggelse.dk, Livslinien.dk og Center for Selvmordsforskning.

Den amerikanske stjerne, Jake Paul havde gennem en årrække været et kendt ansigt takket være YouTube og Disney Channel – men stjernestatussen steg ham til hovedet og flere problemer hobede sig op.

Fans anklagede ham for at snyde dem. Disney Channel smed ham på porten, efter naboer havde klaget og lagt sag an mod ham for støjforstyrrelser grundet de mange pranks.

Og i 2021 blev han anklaget for seksuelt overgreb af TikTok-kendissen Justine Paradise, en anklage Jake Paul afviste og benægtede.

Storebror Logan Paul fortæller i dokumentaren, at Jake er en meget emotionelt drevet perserson.

Ifølge Daily Express fortæller Jake Paul i dokumentaren, at kontroverserne, problemerne og det massive had fra mange fans var med til at skabe det mørke, som fik familien til at frygte for hans liv.

»Det blev en ting hade Jake Paul,« fortæller Jake Paul, ifølge TMZ.

Det mentale lavpunkt for 26-årige Jake Paul skulle dog vise sig at blive et vendepunkt.

Siden har han nemlig fundet glæden ved boksning.

I 2018 var han i boksekamp mod den britiske rapper, KSIs, lillebror Deji – mens storebror Logan boksede mod KSI og det blev startskuddet for Jake Pauls boksekarriere.

For i december 2019 boksede han sin første professionelle kamp – og senest tabte han til Tommy Fury – bror til verdensmesteren Tyson Fury.

Men trods nederlaget blev hjulpet godt på vej af en check på over 300 millioner kroner, der landede hos Paul.

I april afslørede Jake Paul, efter rygter længe havde svirret, at han havde fundet kærligheden i den hollandske skøjtesuperstjerne Jutta Leerdam.