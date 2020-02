Tyson Fury og Deontay Wilder kan ikke holde nallerne fra hinanden. Heller ikke uden for bokseringen.

De to sværvægtskæmper mødtes onsdag til et pressemøde forud for deres boksebrag natten til søndag, og her kunne de ikke holde sig i skindet.

Ved det traditionelle 'stare-down' stod amerikanske Wilder og britiske Fury og svinede hinanden til i en god håndfuld sekunder, inden det endte i håndgemæng.

De to boksere skubbede til hinanden, inden de måtte skilles ad forud for pressemødet. Se hændelsen øverst i artiklen.

epa08229324 Heavyweight US boxer Deontay Wilder (L) and heavyweight British boxer Tyson Fury face off on stage during their last press conference before their rematch for the WBC Heavyweight World Championship at the Garden Arena in Las Vegas, Nevada, USA, 19 February 2020. The WBC Heavyweight World Championship fight between Wilder and Fury is schedule on February 22. EPA/ETIENNE LAURENT Foto: ETIENNE LAURENT Vis mere epa08229324 Heavyweight US boxer Deontay Wilder (L) and heavyweight British boxer Tyson Fury face off on stage during their last press conference before their rematch for the WBC Heavyweight World Championship at the Garden Arena in Las Vegas, Nevada, USA, 19 February 2020. The WBC Heavyweight World Championship fight between Wilder and Fury is schedule on February 22. EPA/ETIENNE LAURENT Foto: ETIENNE LAURENT

Nu har deres lille kontrovers onsdag fået ærgerlige konsekvenser.

Fredag er der indvejning forud for kampen i Las Vegas, og det bliver uden et sidste 'stare-down', før de endelig må bokse løs på hinanden i ringen natten til søndag. Det har Nevada State Atheltic Commision besluttet torsdag, skriver BBC.

Indvejningen kommer ellers til at forløbe som normalt fredag, og kampen natten til søndag kan du følge med i her på bt.dk. Kampen forventes at gå i gang omkring klokken 04.00 søndag morgen.

Opgøret mellem Tyson Fury og Deontay Wilder er de to bokseres andet opgør mod hinanden. De mødtes første gang 1. december 2018, og den duel endte uafgjort.