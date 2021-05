Det har været et par voldsomme dage for Kentucky Derby-vinderen Medina Spirit og træner Bob Baffert.

For søndag kom det nemlig frem, at vinderhesten, som sejrede i det legendariske løb i starten af maj, hvilket i øvrigt var Bafferts syvende triumf i løbet, var testet positiv for et ulovligt stof.

Noget, der risikerer at koste ham sejren, fordi stoffet betamethasone er blevet fundet i blodet på Medina Spirit.

De første kommentarer fra en chokeret Bob Baffert var da også, at han nægtede sig skyldig og ikke kendte til noget omkring det ulovlige stof.

Medina Spirit bliver redet af jockeyen John Velazquez. Foto: TIM NWACHUKWU

Men nu er sket en ny drejning i sagen.

Den legendariske hestetræner mener nemlig nu at have fundet ud af, hvorfor betamethasone blev fundet i blodet på stjernehesten. Det skriver det amerikanske medie TMZ.

Ifølge Bob Baffert kan årsagen til den positive blodprøve skyldes en tidligere anvendt behandlingsform af Medina Spirits hudsygdom dermatitis herpetiformis, som er en sygdom, der klør intenst.

Sygdommen blev opdaget tilbage i april efter Santa Anita-derbyet, og efterfølgende blev hesten tilset af en læge, der påstod, at olien Otomax skulle bruges til behandling af huden.

Det er så her, at problemet er opstået, mener Bob Baffert.

»I går blev jeg informeret om, at ét af de stoffer, der er i Otomax, er betamethasone,« forklarer den 62-årige træner, der stadig står fast på sin uskyld.

Men selv om han ufrivilligt, som han selv påstår, skulle have givet sin vinderhest det ulovlige stof, er sagen på ingen måde lukket.

»Vi ved endnu ikke, om det var den mængde, der blev fundet i Medina Spirits blodprøve, og vores efterforskning er stadig i gang. Jeg er dog blevet forklaret af eksperter, at det her kunne være årsagen,« siger han videre.

Et ny blodprøve er allerede blevet foretaget, og den kommer med al sandsynlighed til at afgøre, hvem der bliver kåret som vinder af det historiske hestevæddeløb.

Bob Baffer er ikke den mest populære personlighed i sporten. Og med god grund. For flere af hans heste har nemlig været involverede i lignende sager.

Blandt andet for gentagen brug af betamethasone, som han har sprøjtet ind i sine hestes led for at reducere smerte og hævelse.