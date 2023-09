Det var en krise og et chokbrud, som trak overskrifter sidste år, da den brasilianske supermodel Gisele Bündchen og den tidligere NFL-stjerne Tom Brady pludselig skulle skilles.

Men hvis den 43-årige model fik muligheden for at ændre begivenhederne i sit liv, så ville hun dog ikke gribe den.

Og det gælder også den famøse skilsmisse, fortæller hun i et interview med CBS Morning.

»Selvfølgelig er det ikke, hvad jeg drømte om, og hvad jeg håbede på. Mine forældre har været gift i 50 år, og jeg ønskede virkelig, at det skulle ske, men jeg tror, man er nødt til at acceptere, at sådan, som man er i 20erne, så vokser man nogle gange sammen, og nogle gange vokser man fra hinanden,« siger Gisele Bündchen og fortsætter:

Foto: Zz/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Zz/AP/Ritzau Scanpix

»Han er far til mine børn. Så jeg vil altid ønske ham det bedste, og jeg er så taknemmelig for, at han gav mig fantastiske børn, og jeg tror, at når en dør lukkes, så åbner der nye.«

Det var i oktober sidste år, at Tom Brady bekræftede, at parret skulle skilles efter 13 års ægteskab.

Ifølge flere amerikanske medier skyldtes den store krise, at Tom Brady i februar 2022 havde droppet at gå på pension fra sin glorværdige NFL-karriere.

Men den påstand afviste Gisele Bündchen i marts, og kaldte de rygter for 'det mest sindssyge, hun nogen sinde havde hørt'.

Hun ville aldrig opgive sit ægteskab på grund af Bradys ønske om at få endnu en sæson, understregede hun over for Vanity Fair.

Det skridt tog han dog endegyldigt tilbage i februar i år, hvor den brasilianske model også sendte en rørende hilsen til sin tidligere ægtemand.

I august brød Gisele Bündchen tavsheden om livet efter sin skilsmisse for første gang over for Vogue Brazil.

»Jeg prøver at fokusere på mine børn, mit helbred, mine projekter og mine drømme,« sagde hun.

Gisele Bündchen og Tom Brady har børnene tiårige Vivian og 13-årige Benjamin sammen.