Han har ikke været set offentligt i 18 måneder.

Spekulationerne om, at Hollywood-stjernen Jack Nicholson var gået under jorden, har floreret vidt og bredt.

Venner af det 86-årige skuespilsikon var begyndt at blive dybt bekymrede for ham og frygtede, at han ville dø alene i sit store luksuspalæ.

Men nu har Jack Nicholson endelig vist sig offentligt. Det skriver New York Post og Page Six.

Jack Nicholson var pludselig tilbage i offentligheden. Foto: CAROLINE BREHMAN

Fredag overværede han basketballkampen mellem Los Angeles Lakers og Memphis Grizzlies i NBA.

Den tidligere Oscar-vinder havde fundet det helt brede smil frem, mens han sad på sidelinjen.

Nicholson, der har været sæsonkortholder i Los Angeles-klubben siden 1970, snakkede med superstjernen LeBron James før kampstart. Og så kunne han ellers nyde sit elskede Lakers-mandskab banke Grizzlies med hele 125-85.

En kort video med ikoniske klip fra Nicholsons filmkarriere blev vist på storskærm i hallen, inden kampen blev fløjtet i gang.

Nicholson var i årevis fast gæst, når Lakers spillede hjemme i Los Angeles. Her fik han med tiden ry for at råbe ad både dommerne og modstanderholdets spillere.

I 2003 blev han næsten smidt ud af hallen, da han gik ind på banen og råbte ad en dommer.

Sidst han viste sig offentligt var også til en Lakers-kamp.