Norge har sejret enormt ved VM i skiskydning, men det har taget hårdt på den dobbelte bronzevinder Vetle Sjåstad Christiansen, der mistede sin farfar.

Lige op til weekenden fik han et opkald fra sin far, hvor beskeden var klar:

»Far ringede i fredags og sagde, at bedstefar havde besluttet sig for at møde op til den aftale, han havde med 'ham deroppe', så han tog afsted fredag ​​aften,« siger han til VG.

Christiansen blev meget rørt, da den norske nationalmelodi blev spillet, og der væltede tårerne frem, mens han fik et godmodigt klap af den guldvindende landsmand Johannes Thingnes Bø.

Norge satte sig på de fem første pladser. Foto: Martin Divisek/EPA/Ritzau Scanpix

»Jeg er en stor og stærk fyr, men jeg har en bred vifte af følelser - og så løste det sig virkelig. Ikke nok med, at der var fem nordmænd i toppen, men jeg havde også de følelser,« siger han.

Mediet fortæller også, at det ikke er første gang, nordmanden måtte sige farvel til et kært familiemedlem under et mesterskab, for sidste år døde hans bedstemor omkring den store begivenhed.

VM i Tjekkiet kaldes nordmændenes bedste nogensinde.