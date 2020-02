Den amerikanske baseball-liga er blevet ramt af en kæmpeskandale, hvor storholdet Houston Astros har snydt sig til mesterskabet i 2017.

Holdet brugte kameraer til at opfange håndsignaler, der afslørede, hvordan modstanderen ville kaste. Efterfølgende blev info om kastet formidlet videre via et sindrigt system, hvor holdpersonale bankede aftalte kodelyde på en skraldespand og videregav viden om det forestående kast.

Alligevel bliver ingen af spillerne fra Houston Astros straffet af MLB. Derfor mener Nick Markakis fra Atlanta Braves, at de skal straffes på anden måde:

»Jeg føler, at hver eneste af de gutter skal have en omgang tæsk. Det er forkert. De ødelægger folks karriere,« sagde han tidligere på ugen ifølge The Guardian.

Houston Astros snød sig til sejren i 2017. Foto: Rhona Wise Vis mere Houston Astros snød sig til sejren i 2017. Foto: Rhona Wise

Nick Markakis uddyber ikke, hvad han mente med 'tæsk', men træneren for Houston Astros, Dusty Baker, har allerede udtalt, at han er bekymret for sine spilleres sikkerhed:

»Jeg har brug for, at ligaen forsøger at stoppe denne form for gengældelse« sagde Baker lørdag.

Houston Astros gentog angiveligt fupnummeret i 2019, hvor de slog New York Yankees i semifinalen i den amerikanske baseball-liga. Det var ligeledes Yankees, de slog i finalen i 2017.

Skandalesagen er blevet kendt over hele USA, hvor NBA-stjernen LeBron James nu blander sig i debatten. Han mener, at baseball-kommisionen i USA bør lytte til spillerne:

Listen I know I don’t play baseball but I am in Sports and I know if someone cheated me out of winning the title and I found out about it I would be F*^king irate! I mean like uncontrollable about what I would/could do! Listen here baseball commissioner listen to your..... — LeBron James (@KingJames) February 18, 2020

Men selv om der er bred enighed om, at spillerne bør straffes, har MLB valgt kun at suspendere træneren samt sportsdirektøren i Houston Astros. De blev fyret af ejerne lige efter.

En af de store profiler i MLB - Mike Trout fra Los Angeles Angels - mener heller ikke, at den rigtige straf er blevet givet:

»Det er hårdt. De snød. Jeg er ikke enig i straffen, hvor spillerne slipper. Det var en spillerdrevet ting. Det er også ærgerligt,« siger han.

Det var en undersøgelse lavet af MLB, der i starten af 2020 afslørede, at Houston Astros havde brugt de ulovlige kameraer.