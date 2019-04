En tidligere brasiliansk landstræner i gymnastik er blevet udelukket på livstid efter anklager om misbrug af drenge.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Fernando de Carvalho blev i 2016 fyret som træner for det brasilianske gymnastiklandshold kort før OL i Rio.

Det skete efter en klage fra en af forældrene til en ung gymnast.

Sidste år blev han så fyret fra en brasiliansk klub, da 42 gymnaster over for tv-stationen TV Globo fortalte om forskellige former for overgreb.

/ritzau/