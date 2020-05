D. 24. maj 1993 blev en skæbnesvanger dag for Michael Jordan. Eller i hvert fald for basketikonets omdømme.

Det var her, rygterne om et gamblingproblem for alvor opstod - og siden er de aldrig forsvundet.

Michael Jordan og Chicago Bulls havde først på aftenen tabt til New York Knicks i den anden kamp i finaleserien i Eastern Conference.

Herefter valgte Jordan at tage på casino sammen med sin far, og siden har rygterne om et gamblingproblem altå klæbet til en af historiens allerstørste sportsstjerner.

Foto: STREETER LECKA

Men nu understreger han én gang for alle, at det er ondsindet sladder.

Det sker i den populære dokumentar The Last Dance, hvor Michael Jordan har følgende at sige om casino-turen.

»Min far sagde: ’Lad os komme væk fra New York City. Lad os tage til Atlantic City’. Vi tog en limousine. Vi tog af sted og gamblede i et par timer, og vi kom tilbage. Alle gik helt amok. ’Hey, han var på casino i aftes’. Det var ikke sent. Vi kom hjem omkring kl. 12.30-1.00,« forklarer Michael Jordan.

Samtidig fastslår han, at han aldrig har spillet på sportskampe, men kun indgår væddemål med venner, når de eksempelvis er på golfbanen.

»Jeg spiller aldrig på kampe – jeg spiller kun på mig selv. Du ved, det var golf. Kan jeg lide at spille blackjack? Ja, jeg kan lide at spille blackjack. Det er der ingen lov imod. Og ligaen (NBA, red.) ringede til mig, og de stillede spørgsmål omkring det, og jeg fortalte dem, hvad der var sket,« siger Michael Jordan i dokumentaren.

Spørgsmålet er så, om Michael Jordans afvisning har nogen effekt i denne omgang.

Han forsøgte nemlig allerede at aflive historien tilbage i 1993, da han gav et interview få dage efter episoden i New York.

»Jeg har ikke et gamblingproblem. Hvis jeg havde, ville jeg sulte, min kone ville forlade mig, mine børn ville sulte. Snart – når jeg forlader dette spil – tror jeg, at det er den eneste ting, som folk vil sige, var en dårlig ting ved Michael Jordan,« sagde Jordan blandt andet ved den lejlighed.

Men her 27 år senere er det altså stadig et tema, som Michael Jordan må forholde sig til.