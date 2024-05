Niklas Nørgaard Møller havde mulighed for at sende Soudal Open i omspil, men missede birdien på sidste putt.

Golfspilleren Niklas Nørgaard Møller kan se tilbage på en flot uge i den belgiske golfturnering Soudal Open. Men den var tæt på at blive formidabel.

Søndag så han godt nok ud til at tabe terræn til de øvrige bejlere til sejren, da han lavede to tidlige bogeys. Men herfra var han stort set fejlfri og sørgede med en sen eagle på hul 17 for at spille sig tilbage i toppen.

Den 31-årige dansker gik ind til finalerunden på en delt andenplads, og der endte han også. Pladsen må han dele med belgiske Thomas Pieters og franskmanden Romain Langasque.

Møller brugte 68 slag på at få bolden i hul 18 gange. Det svarer til tre slag under banens par, og desværre for ham var det lige nøjagtig ikke nok til at løbe med det hele.

Nacho Elvira fra Spanien var et enkelt slag bedre. Men da Elvira missede sit birdieputt på sidste hul, var døren pludselig åben for Møller.

Danskerens slag trillede dog et par centimeter forbi hullet, og dermed lykkedes det lige præcis ikke at sikre omspil i Antwerpen.

På det tidspunkt var Sebastian Friedrichsen og Jeff Winther for længst gået i klubhuset. De sluttede på henholdsvis en delt 24.-plads og en delt 57.-plads.

Fire andre danskere - Søren Kjeldsen, Søren Broholt Lind, Jonathan Gøth-Rasmussen og Marcus Helligkilde - missede alle cuttet fredag og var ikke en del af finaleweekenden.

Soudal Open er en del af DP World Tour og har en samlet præmiesum på 2,5 millioner dollar svarende til cirka 17 millioner kroner.

/ritzau/