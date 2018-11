»De er en del af en fantastisk historie, og det var dejligt at mærke det varme fællesskab mellem 50 års jubilarerne«.

Sådan lød ordene fra Wilson Kipketer til B.T., da de 23 Eremitageløbsjubilarer blev fejret i går i Berlingskes Konferencesal.

Dansk idræts største navn gennem tiderne fyrede startskuddet af til jubilæumsløbet i år, og den tidligere 800 meter-stjerne, som satte syv verdensrekorder og vandt fire VM-guldmedaljer i sin 12 år lange karriere i den ypperste verdenselite, glæder sig til sin debut næste år.

»Jeg trænede meget i Dyrehaven, når jeg skulle have nogle kilometer i benene. Jeg elsker skoven og glæder mig til at kunne kalde mig eremitageløber,« siger en storsmilende Wilson Kipketer.

50 års jubilarerne Jørgen Vilhelmsen fra Kastrup, tv., Torben Svejstrup fra Langeland og Henrik Marqvertsen fra Holbæk sammen med en af Eremitageløbets ambassadører, skuespilleren og den passionerede motionist Lars Bom. Foto: Nils Meilvang Vis mere 50 års jubilarerne Jørgen Vilhelmsen fra Kastrup, tv., Torben Svejstrup fra Langeland og Henrik Marqvertsen fra Holbæk sammen med en af Eremitageløbets ambassadører, skuespilleren og den passionerede motionist Lars Bom. Foto: Nils Meilvang

B.T.s chefredaktør, Michael Dyrby, havde også masser af roser til 50 års jubilarerne.

»I er en inspiration for mange og Eremitageløbets sande vindere. Jeg er imponeret af jer,« sagde han.

Lægen Jerk W. Langer, én af E-løbets ambassadører, hilste også jubilarerne med stor respekt.

»Jeg håber, I fornemmede respekten fra de øvrige løbere ude på ruten. Lykønskningerne og anerkendelsen. Vi ser op til jer,« sagde han.

»Nogle vil måske tro, at det er sundhedsfanatisme, der driver jer frem. Men det er helt forkert. I løber for at overvinde jer selv, overvinde egen svaghed og nå jeres mål. Og som min kollega, Peter Schnohr, har dokumenteret, er der mange gevinster med regelmæssig og vedholdende løbetræning. Som seks år længere levetid.«

50 års jubilarerne startede fem minutter før resten af det 12.000 mand store felt, og Erik Trolle fra Helsingør glemmer aldrig de mange klap på skuldrene, han fik af de hurtige løbere, når de stormede forbi.

»Det er en oplevelse, man kun får én gang i sit liv,« siger han.

»En prik over i’et var den fantastiske modtagelse, jeg fik af 70 klubkammerater om eftermiddagen i Helsingør Ski- og Orienteringsklub. Mange af gratulanterne var piger, jeg har trænet i 25 år.«

To af løbets initiativtagere, Peter Schnohr, og Berlingskes Werner Mårtensson fortalte om starten i 1969, hvor lægen snakkede om et løb i Dyrehaven på 25 kilometer. En distance, den daværende marketingchef betegnede som ”livsfarlig”.

Han foreslog seks kilometer. Og de mødtes som bekendt et sted midt imellem.

I et humoristisk tilbageblik fortalte Bjørn Ask Hansen fra Herning om et halvt århundrede i skoven. Den 74-årige jyske fighter var den hurtigste af de 23 jubilarer med tiden 1.09.46.

»Jeg nød, at der var god plads i starten, men jeg skal love for, at Abdi og de andre kom forbi med et ordentligt knald,« sagde han.