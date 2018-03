»Jeg er stolt af at være ambassadør for Eremitageløbet og den aktive livsstil.«

Sådan lyder det fra OL-maratonløberen og den dobbelte vinder af klassikeren i Dyrehaven, Anna Holm, 30.

»Eremitageløbet er et utrolig smukt løb i dyrenes skov. Et meget socialt løb i en dejlig atmosfære med de mange tusinde løbere. Vil man i gang med en sundere livsstil, er E-løbets godt 13 kilometer en god målsætning. Udfordrende, men ikke uoverkommelig. Første gang skal det måske bare handle om at gennemføre, og så kan man altid vende tilbage året efter og forbedre sin tid.«

»Når folk hører, at jeg er løber, er der mange, der spørger: Hvad har du løbet Eremitageløbet på? Det er et løb, hvor man både kan udfordre sig selv og sammenligne tider med andre. Selv om det er et motionsløb, er det et meget prestigefyldt løb at vinde. Det har altid haft en stor plads i hjertet hos mig og min familie.«

Foto: David Leth Williams Foto: David Leth Williams

Anna Holms far, Henrik Jørgensen, har vundet Eremitageløbet fire gange og har løbsrekorden, 38.40, og hendes mor, Mette Holm Hansen, er tredobbelt vinder. Ni gange er BTs ærespræmie, det legendariske sølvfad, overrakt til den bornholmske familie.

Så langt tilbage Anna Holm kan huske, har hun set sine forældre løbetræne hver dag, så det var helt naturligt, at hun selv begyndte at løbe.

»Løbeglæden er min største drivkraft, og jeg elsker at konkurrere og forbedre mig,« siger hun.

Forårets store mål skulle have været London Marathon 22. april, men på grund af en overbelastningsskade må hun springe over og vente med at løbe i den engelske hovedstad næste år, hvor hun sigter på at kvalificere sig til OL i Tokyo 2020. London Marathon klinger smukt i familiens ører. Det var dér, Henrik Jørgensen vandt i 1988.

Anna Holm har personlige rekorder på 10 kilometer landevej på 33.31, halvmaraton 1.12.56 og maraton 2.33.02, men lægger ikke skjul på, at ambitionerne rækker længere.

I august er der EM på maraton i Berlin, og til efteråret starter en spændende crosssæson.

Den journalistuddannede langdistanceløber er flyttet fra Bornholm til København og repræsenterer Sparta. Hun arbejder for Albatros Travel, som arrangerer årlige adventure-maratonløb på bl.a. den kinesiske mur, den grønlandske indlandsis og blandt de vilde dyr i Sydafrika. Til maj er hun official i The Great Wall Marathon.

Eremitageløbet er verdens ældste motionsløb og et stykke idræts- og kulturhistorie. Det løbes søndag 7. oktober for 50. gang.

Kom og løb med og tilmeld dig motionsfesten på elob.dk. Der er en jubilæumstrøje til alle tilmeldte, og i målet får løberne overrakt en stor og flot 50 års jubilæumsmedalje med Eremitageslottet.