Sammen med resten af Brooklyn Nets tog Kevin Durant en sejr med fra udekampen mod Golden State Warriors.

Basketballstjernen Kevin Durant fejrede et hav af sejre og to NBA-mesterskaber i sine fire sæsoner for Golden State Warriors.

Men efter skiftet til Brooklyn Nets har han haft godt styr på sine tidligere holdkammerater.

Søndag var han med til at slå Warriors for anden gang på to måneder efter skiftet til Brooklyn Nets, som vandt udekampen i San Francisco med 134-117.

Durant stod for 20 point i sejren, mens de profilerede holdkammerater Kyrie Irving og James Harden stod for henholdsvis 23 og 19 point.

Nets slog også Warriors i sæsonens første kamp, men dengang så holdet noget anderledes ud.

I januar handlede holdet fra New York-bydelen sig til Harden, som skiftede fra Houston Rockets i en af de største handler i flere år.

Mens Harden skiftede til Brooklyn Nets, måtte klubben skille sig af med flere spillere og førsterundevalg i draften.

Perioden siden har både budt på op- og nedture for Brooklyn Nets, som i begyndelsen af februar løb ind i fire nederlag i fem kampe.

Sejren over Golden State Warriors var dog Nets' anden i træk, og holdet ligger godt til i den østlige halvdel af NBA.

Nets' 16 sejre i 28 kampe placerer holdet på en øjeblikkelig tredjeplads efter Philadelphia 76ers og Milwaukee Bucks.

Golden State Warriors ligger efter 27 kampe på det yderste mandat i kampen om slutspilspladserne. Holdet fra Californien er på ottendepladsen med 14 sejre og 13 nederlag.

På grund af coronapandemien blev sæsonen først sat i gang i december og består kun af 72 grundspilskampe mod de sædvanlige 82.

