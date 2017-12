Golden State Warriors vandt en tæt og underholdende julekamp mod LeBron James og Cleveland Cavaliers i NBA.

Oakland. De seneste tre sæsoner i verdens bedste basketball-liga, NBA, er blevet afgjort i en finaleserie mellem Golden State Warriors og Cleveland Cavaliers.

Sent mandag aften dansk tid mødtes de to hold igen i en kamp i NBA's grundspil.

Golden State Warriors trak sig sejrrigt ud af opgøret efter en ualmindelig tæt kamp, som det forsvarende mesterhold vandt 99-92.

Hjemmeholdet var ellers uden megastjernen Stephen Curry, der stadig er ved at komme sig over en skade, der har holdt ham ude siden begyndelsen af december.

Men det betød ikke så meget for Golden State, der med Kevin Durant i spidsen havde de fornødne kræfter i kampens slutning.

Kampen var en tæt affære, hvor paraden af megastjerner på begge hold viste kvalitet.

For Cleveland Cavaliers var LeBron James som altid i centrum, men Kevin Love blev holdets topscorer med 31 point mod James' 20.

I Stephen Currys fravær trådte Klay Thompson til med 24 point, mens Kevin Durant lavede 25.

Golden State tog kampens største føring på 90-81 i fjerde quarter, før Cleveland kom på 92-92 med to minutter tilbage af kampen.

Kampens mest kontroversielle hændelse skete også i slutminutterne, da Kevin Durant tydeligt lavede fejl på LeBron James.

Men dommerne dømte i stedet bolden ude, og det gav Golden State muligheden for at trække afgørende fra.

I Oklahoma lavede NBA's forsvarende MVP (mest værdifulde spiller), Russell Westbrook, 31 point og 11 assister, da Oklahoma City Thunder slog topholdet Houston Rockets 112-107.

Paul George scorede 24 point for Houston, der igen havde James Harden som holdets topscorer med 29 point. Harden havde de seneste to kampe lavet astronomiske 51 point per kamp.

/ritzau/