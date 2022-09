Lyt til artiklen

Der er altid blevet holdt på formerne, men det kan være svært i sportens verden.

Dronning Elizabeth var der, når det gjaldt de helt store sportsbegivenheder i England, og den ældre generation vil altid huske billederne af monarken, der overbringer VM-trofæet til sir Bobby Moore, da England vandt sit eneste store mesterskab i historien.

Men hendes helt store passion inden for sporten var uden sidestykke ridesporten.

Og det var hestevæddeløbet, der virkelig fangede hende.

Bobby Moore modtager Englands hidtil eneste VM-trofæ fra dronning Elizabeth. Foto: Unknown Vis mere Bobby Moore modtager Englands hidtil eneste VM-trofæ fra dronning Elizabeth. Foto: Unknown

Hun døde som 96-årig, men allerede da hun var tre kom hun op på en hest og blev tryllebundet.

»Det er jo nok hendes største passion overhoved. Hun har givet udtryk for, at skulle hun ikke have været dronning, så ville hun hellere have arbejdet med heste og opdrættet dem,« siger B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel, fra London.

I 1952 overtog hun formelt sin fars opdræt, og hun besøgte ofte det royale stutteri på Sandringham, hvor hestene blev aet med affektion.

»Min filosofi er simpel. Jeg kan godt lide at opdrætte heste, der er hurtigere end andres,« fortalte hun i BBC-dokumentaren 'The Queen’s Racehorses: A Personal View.'

Hun opnåede cirka 2.000 sejre som hesteejer, og hendes jockey var altid nem at spotte, for de bar altid farverne lilla og guld som en hyldest til dronningens far.

I 2013 kom et vaskeægte højdepunkt, for her vandt hesten Estate med jockey Ryan Moore det prestigefyldte Ascot-løb, hvor 61.000 tilskuere kunne se den første monark-ejede hest vinde Gold Cup. Det var samtidig dronning Elizabeths første sejr på eliteniveau siden 1989, så her kunne man for alvor se, hvordan hun kunne smile uden, at det på nogen måde var en forpligtelse.

Masken faldt, og den ægte glæde strålede ud af hende.

»Vi har set hende ekstremt entusiastisk. Man ser en helt anden side af hende, for hun er jo en meget stoisk kvinde. Men når hun var til hestevæddeløb, så er hun 100% sig selv,« siger Heinel.

»Det er meget interessant, når hun har gjort en dyd ud af at pakke sin personlighed væk. Men her fik man et glimt af, at der er et menneske bag.«

Michael Stoute trænede hendes heste, og han satte ord på den følelse, som det gav hende.

»Hun elsker virkelig denne sport, og det er en god adspredelse for hende.«

Britiske hestevæddeløb vil gøre holdt for at sørge over dronningens død, og Ascots hjemmeside indeholder kun en hilsen til hende – og intet andet.

»Nationen sørger over tabet af den elskede og respekterede monark. Væddeløbets verden har mistet en af sin største fans. Vi på Ascot har været heldige at få så mange minder med hendes majestæt dronningen, endda også med royale sejre. Vi udtrykker den dybeste sympati med kongen og resten af den royale familie.«