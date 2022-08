Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De tilsidesætter deres eget liv til tider og bruger mange timer på hende.

Og det er noget, dressurstjernen Cathrine Laudrup-Dufour er ekstremt taknemmelig for.

»Det man skal forstå med en træner er, de ofrer også ekstremt meget af deres liv og tid og putter det ned i min hat for at kunne rejse med mig rundt i verden,« forklarer hun.

De to trænere, hun taler om, er prinsesse Nathalie zu Sayn-Wittgenstein og Kyra Kyrklund, som i flere år har fungeret som trænerduo for hende.

Kyra Kyrklund ved OL i 2008. Foto: MIKE CLARKE Vis mere Kyra Kyrklund ved OL i 2008. Foto: MIKE CLARKE

»Uden dem var jeg ikke nået hertil, hvor jeg er i dag. Det er deres fortjeneste, og de har givet mig en stil, der er meget velset internationalt, de har hele tiden holdt den røde tråd. Jeg er jo stadig en ung rytter, så de har formået at skabe en vej og rød tråd for mig, som har en stor del af den succes, vi er ved at skabe nu,« siger dressurstjernen, der lige nu er til VM i dressur, og fortsætter:

»Det er meget på hestens præmisser. Jeg elsker den måde, de træner på, det er altid meget teknisk, det er aldrig hårdt, det er blødt og mere en samhørighed med hesten, hvor man prøver at forstå hesten frem for at tvinge den til at gøre de vanvittige ting, man skal udføre.«

Cathrine Laudrup-Dufour har haft Kyra Kyrklund som træner i over fem år, og i januar 2017 overtog prinsesse Nathalie det danske dressurlandshold, som havde Laudrup-Dufour med på holdkortet.

Da hun stoppede i efteråret 2021, valgte den danske dressurstjerne at holde fast i den daglige træning, og Cathrine Laudrup-Dufour lægger heller ikke skjul på, at hun ikke kun ser de to, der selv er stjerner i dressurverdenen, som trænere.

Prinsesse Nathalie var landstræner under OL i Tokyo. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Prinsesse Nathalie var landstræner under OL i Tokyo. Foto: Liselotte Sabroe

Det er en personlig relation, der betyder rigtig meget for hende. For lige så vel som der skal være kemi med en hest, er det vigtigt, den er der med en træner.

»Kyra er blevet den mormor, jeg aldrig rigtig har haft. Jeg holder virkelig af de to. De er meget mere end bare trænere for mig og betyder utroligt meget for mig. Jeg snakker med dem nærmest på daglig basis om alt og intet. I forhold til andre sportsgrene er det ikke lige så meget kæft, trit og retning, det er bare et samarbejde med gensidig respekt. Jeg er bare virkelig glad for dem og holder af dem på mange niveauer,« siger Cathrine Laudrup-Dufour.

At relationen er tæt, betyder meget. Hun kan ringe, hvis hun har en dårlig dag og behøver ikke skjule noget.

»De er der bare til at gribe mig, og det gør bare, vores træning kan blive endnu tættere. Man behøver ikke sætte en facade op, jeg kan ringe til dem, hvis jeg er ked af det, og de kan ringe til mig, hvis et eller andet går dem på. Det er meget mere end bare træner-elev-relation i hvert fald fra min side af. Jeg har virkelig meget hjerte for de to damer,« siger hun.

Cathrine Laudrup-Dufour er i disse dage til VM i dressur på hesten Vamos Amigos. De skal både deltage i holdkonkurrencen i weekenden, inden det gælder de to individuelle konkurrencer i klasserne Grand Prix Special og Grand Prix Freestyle.