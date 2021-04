'Du forgreb dig på mig, Sean Tribe. Erkendelse er første skridt.'

Sådan skriver NBA-stjernen Ben Simmons' søster Olivia, der anklager deres halvbror for at have forgrebet sig på hende.

I en række sprængfarlige tweets beskriver den 29-årige Olivia Simmons, hvordan Sean Tribe har forulempet hende. Allerede fra hun var tre år gammel.

'Her er fakta. Jeg blev forulempet af min halvbror Sean Tribe. Jeg har haft ptsd (Posttraumatisk stress) siden. Min seksuelle historie startede, da jeg var otte, fordi jeg ikke forstod, hvad sex var, da min bror gjorde det ved mig,' skriver Olivia Simmons blandt andet.

Here are the facts.

I was molested by my half brother SEAN TRIBE.

I have had PTSD since then.

My sexual history started at 8 because I didn't understand what sex even was because my brother did it to me.

Again my uterus was a mess and the documentation doesn't lie.

The End. — Liv Alice (@livvalice) April 9, 2021

Men Sean Tribe og resten af familien afviser alle anklager i en udtalelse, de har publiceret på selvsamme sociale medie.

Her forklarer man, at man er knust over anklagerne.

'Vi er meget berørte af de falske anklager, som er lavet på Twitter denne uge af vores datter og søster, Olivia Simmons, mod hendes bror,' skriver familien i udtalelsen.

'Som familie er vi knuste over at skulle udsende denne meddelelse. Påstandene, som hun kommer med, er aldrig sket.'

I udtalelsen understreger familien også, at Olivia Simmons skiftevis har fået medicinering og er stoppet med det igen i meget af hendes liv.

'Jeg er blevet forulempet, det smadrede mit liv, og nu restituerer jeg,' skriver Olivia Simmons også.

Ifølge hende har familien kendt til sagerne i flere år, men de har forsøgt at lægge låg på hendes anklager.

'Jeg har spurgt om terapi, men min familie ville hellere feje det hele under tæppet, fordi det kunne skade min brors brand,' skriver Simmons, der angiveligt allerede fortalte sin mor om det, da hun var fem år gammel.

Hun forklarer også, at hun er blevet presset til at udsende en meddelelse, hvor hun fortæller, at hun lyver.

Den 24-årige NBA-stjerne Ben Simmons spiller i Philadelphia 76'ers.