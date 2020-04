Usada-chef Travis Tygart vil slå tilbage mod dopingsnydere med et robust testprogram efter coronakrisen.

Lederen af USA's Antidopingagentur (Usada), Travis Tygart, vil sætte ekstra hårdt ind med dopingkontrollen efter coronakrisen.

Tygart føler sig sikker på, at flere idrætsudøvere udnytter, at dopingkontrollen flere steder i verden er sat på vågeblus.

- De slemme smiler helt sikkert derude på grund af den reducerede og nogle steder helt nedlukkede dopingkontrol.

- For os, der mener, at det er vigtigt med en ren sport og går op i atleternes rettigheder, så må vi tage den udfordring op, siger Travis Tygart i et tv-interview med MMA Junkie.

Han fortæller, at Usada fortsat laver enkelte kontroller, og derfor kan snydere i USA ikke vide sig helt sikre på, at de undgår at blive afsløret. Når coronakrisen er overstået, så skal der dog skrues op for antidopingarbejdet.

- Så snart vi er fuldt ud operationsdygtige, så skal vi have et robust testprogram parat, både hvad angår kvalitet og kvantitet, så ingen slipper afsted med at udnytte denne periode.

- Vi skal have dem suspenderet før udtagelsesstævnerne til OL eller før OL i 2021, siger Tygart.

/ritzau/