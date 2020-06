Fodboldforbundet i USA (USSF) har ændret mening. Nu må spillerne gerne knæle under nationalmelodien inden en kamp.

Og det betyder, at den amerikanske præsident, Donald Trump, ikke længere vil se med. Det skriver BBC.

'Jeg vil ikke se med mere,' svarede Donald Trump på et opslag fra kongresmedlem Matt Gaetz.

'Jeg vil hellere have et USA uden et fodboldlandshold end et USA, hvor fodboldlandsholdet ikke vil rejse sig under nationalmelodien,' skrev Matt Gaetz helt præcist på Twitter.

And it looks like the NFL is heading in that direction also, but not with me watching! https://t.co/aGfBaK7RNA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2020

Den 74-årige præsident mener, at det er mangel på respekt for flaget og landet, hvis man vælger at knæle.

'Nu ser det ud til, at NFL er på vej i samme retning, men det bliver ikke med mig som tilskuer,' skrev Donald Trump i et andet opslag på det sociale medie.

Fodboldforbundet indførte forbuddet mod at knæle i 2017, men i en pressemeddelelse har de erkendt, at det var forkert.

'Det er blevet gjort tydeligt, at denne politik var forkert og forringede den vigtige besked fra Black Lives Matter (bevægelse mod racisme, red.),' skrev USSF.

Donald Trump. Foto: OLIVIER DOULIERY Vis mere Donald Trump. Foto: OLIVIER DOULIERY

Forbuddet blev indført, fordi Megan Rapinoe knælede under nationalmelodien inden en landskamp i 2016. Det gjorde han i solidaritet med NFL-spilleren Colin Kaepernick.

Han knælede under nationalmelodien, mens han spillede for San Francisco 49ers for at sætte fokus på politidrab på sorte mennesker.

Hele debatten om, hvorvidt det er i orden eller ej, er nu blusset op igen, efter George Floyd mistede livet under en anholdelse i USA i slutningen af maj.

I første omgang har USSF besluttet, at der gerne må protesteres fredeligt ved at knæle.