Tag ikke arbejdet med hjem.

Måske rugby-dommeren Jaco Peyper skulle have husket på det ordsprog, inden han fik foreviget et øjeblik under World Cup.

Den 39-årige sydafrikaner udviste søndag Sebastien Vahaamahina fra Frankrig for at give sin modstander Aaron Wainwright et voldsomt albuestød, men her slutter det ikke.

Efterfølgende blev der taget et billede af Jaco Peyper sammen med nogle Wales-fans, og som du kan se herunder, hævede han albuen på samme måde som Vahaamahina:

Jaco Peyper dans un bel hommage à Vahaamahina. Photo de Fabien Heuzé pic.twitter.com/g5vo93413s — Arnaud Coudry (@ArnaudCoudry) October 20, 2019

Den slipper han ikke så let for.

For rugby-forbundet ved World Cup har nu annonceret, at det undersøger Jaco Peyper.

»World Cup er vidende om billedets eksistens på sociale medier, og at det er taget med en gruppe Wales-fans efter kvartfinalekampen i går mellem Wales og Frankrig. Det er ikke på sin plads at kommentere yderligere, før vi kender til alle fakta,« forklarer en unavngiven talsperson til Daily Mail.

Wales vandt kampen 20-19 og var bagud med 19-10, inden udvisningen indtraf.