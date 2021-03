Løberen Florence Jepkosgei Chepsoi forfalskede dokument for at undslippe dopingdom. Nu er hun dømt i retten.

Den 36-årige kenyanske maratonløber Florence Jepkosgei Chepsoi blev i 2017 idømt to års karantæne for brug af doping.

Hun forsøgte dog at undgå en dopingdom ved at lyve, og hun forfalskede endda et dokument for at bakke sin løgn op. Det har nu kostet hende en dom i civilretten i Kenya.

Ifølge nyhedsbureauet AFP har Jepkosgei Chepsoi fået en dom på et års samfundstjeneste for forfalskningen.

Hun er den første atletikudøver i Kenya, som har fået en dom i det civile retssystem i forbindelse med en dopingsag.

Da langdistanceløberen skulle forsvare sig i sin dopingsag over for Kenyas antidopingagentur, fremviste hun hospitalsdokumenter, som skulle hjælpe hende til at gå fri.

Det viste sig imidlertid, at papirerne var forfalsket. Hun benægtede i første omgang, men siden tilstod hun sin ugerning.

De senere år er den stolte løbenation blev ramt af mange dopingsager blandt nogle af de største navne.

Som en følge deraf valgte Kenyas regering i 2016 at kriminalisere dopingforseelser.

/ritzau/