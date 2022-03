Den amerikanske wrestler Ettore Ewen har brækket nakken efter en episode i fredagens åbningskamp til Friday Night Smackdown.

Det bekræfter han på sine sociale medier, heriblandt hans Instagram-profil.

»Jeg kan ikke takke alle jer smukke mennesker nok for al jeres bekymring og jeres beskeder. Det varmer mit hjerte. Jeg kan flytte alle mine fingre, som du kan se. Det er rart, og det er altid en god ting. Styrke føles godt. Men desværre fortæller de mig, at min nakke er brækket,« siger Ettore Ewen i videoen.

Ettore Ewen som går under navnet 'Big E' fortæller samtidig, at han nok skal klare sig, og at der ikke er grund til bekymring. Du kan se den skræmmende video herunder.

oh god noo.... Big E dropped on his head. Please be okay #Smackdown pic.twitter.com/QgIgdvGnlW — Deke Stokes ︎ (@2Sweet444Life) March 12, 2022

»Jeg klarer mig, bare rolig. I skal gå i seng og ikke bekymre jer om gamle mig. Men tak, jeg sætter virkelig pris på jer alle sammen,« siger 'Big E'.

På Twitter har flere brugere ønsket 'Big E' god bedring, blandt andet kollegaen Matthew Rehwoldt, der også er amerikansk wrestler.

'Du har den min bror. God bedring,' skriver Matthew Rehwoldt.

Den canadisk-amerikanske journalist Ariel Helwani sender også gode tanker mod wrestleren.

pic.twitter.com/RQ0f4yafrK — Ettore “Big E” Ewen (@WWEBigE) March 12, 2022

'Masser kærlighed til dig, E. Jeg ønsker dig god bedring og sender dig al positiv energi i verden,' skriver han.

Ulykken skete, da 'Big E' i kampen mod Ridge Holland blev kastet op i luften og landede direkte på sit hoved.