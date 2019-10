Der skete noget under baseball-finalen mellem Houston Atros og Washington Nationals, da de spillede Major League Baseball-finale.

Her gjorde tre kvinder alt hvad de kunne for at påvirke kampens resultat ved at tage... alternative midler i brug.

Da Astros' pitcher Gerrit Cole skulle til at kaste, løftede alle tre kvinder op i deres trøje, så deres bryster var til frit skue.

Men det var ikke nok til at forstyrre Gerrit Cole og Houston Atros, som vandt kampen. Se den spøjse situation i videoen øverst.