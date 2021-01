I aften uddeles B.T. Guld ved Sport 2020, hvor de største danske sportspræstationer hyldes og fejres.

40 danske atleter på tværs af sportsgrene har afgivet deres stemmer til 10 indstillede kandidater for årets største sportspræstation.

Stemmerne er fordelt, og dermed er de tre nominerede til B.T. Guld 2020 fundet. De nominerede er:

Søren Kragh Andersen triumferede på hele to etaper i 2020-udgaven af Tour de France.

SØREN KRAGH ANDERSEN

Tsunamien fra Strib blev han kaldt i B.T.s Tour de France-podcast, 'Touren på bagsædet'.

Og det var da også lidt af et dansk fænomen, der skyllede ind over 2020-udgaven af Tour de France, hvor den 26-årige danske Sunweb-rytter skrev sig ind i historiebøgerne.

For Søren Kragh Andersen foldede for alvor vingerne ud på de franske landeveje med ikke bare én, men to etapesejre i verdens største cykelløb.

»Jeg har ingen ord, kun følelser. Det er svært at sige, om man er god nok, inden man har gjort det. Det er vildt. Jeg havde virkelig gode ben hele dagen, man ved aldrig, hvor gode de andre er, men jeg havde gode ben hele dagen,« jublede Kragh Andersen kort efter, han var rullet over målstregen på 14. etape.

Og gode ben skulle Søren Kragh Andersen vise sig også at have, da Tour de France nærmede sig sin afslutning, og 19. etape skulle køres.

For her triumferede den unge dansker atter og kørte med 15 kilometer igen fra alle sine konkurrenter og krydsede ene mand stregen.

Søren Kragh Andersen er nomineret til B.T. Guld 2020 for sine to etapesejre ved Tour de France.

Tydeligt rørt Viktor Axelsen vandt All Englad 2020. Det er danskerens første All England-sejr.

VIKTOR AXELSEN

Det var rørende billeder, der udspillede sig tilbage i marts, da Viktor Axelsen blev den første dansker til at vinde All England i herresingle i 21 år.

Senest en dansker stod øverst på sejrsskamlen ved All England i herresingle, var i 1999, hvor Peter Gade triumferede. Nu står Viktor Axelsen der også.

Og det var da heller ikke til at tage fejl af, da 26-årige Axelsen faldt på knæ, lod tårerne få frit løb og i ren begejstring trak trøjen over hovedet.

All England-sejren er en af de mest glorværdige i den danske badmintonstjernes karriere, der blandt andet tæller VM-guld i 2017.

Om B.T. Guld B.T. Guld er Danmarks sportspris med en historie, der går tilbage til 1930. Den er kendetegnet ved, at det er sportsudøverne selv, der udpeger vinderen, og det er lige præcis derfor, vi er så stolte over at uddele B.T. Guld – sportens egen pris!

»Hvis du ikke er glad og i tårer over at vinde All England, er man ikke et menneske. Jeg er så glad og stolt. Det er en drøm, der går i opfyldelse,« lød det fra Axelsen efter finalesejren.

Selv om 2020 på mange måder vendte op og ned på sportsåret – også Axelsens – så blev det også året, hvor den 26-årige badmintonspiller sejrede stort, også uden for banen.

Han blev nemlig far for første gang, og selv om All England-sejren er en af de helt store drømme, der er gået i opfyldelse for ham, så er det noget helt særligt at blive far.

De fire dansk ryttere Lasse Norman Hansen, Julius Johansen, Frederik Rodenberg Madsen og Rasmus Pedersen øverst på sejrsskamlen efter triumfen.

BANELANDSHOLDET

Hvordan ser dansk dominans ud? Det kan de fire danske cykelryttere Lasse Norman Hansen, Rasmus Lund Pedersen, Julius Johansen og Frederik Rodenberg Madsen i den grad svare på.

For tilbage i februar fejede kvartetten al modstand af velodromen i Berlin ved VM.

I disciplinen 4.000 meter holdforfølgelse satte de tre verdensrekorder på halvandet døgn og hev guldmedaljerne hjem i en magtdemonstration på to hjul.

Det skete i tiden 3 minutter og 44,672 sekunder, og New Zealand, som danskerne var oppe imod i finalen, var ikke i nærheden af at kunne følge med.

Og forløsningen var enorm, da det stod klart, at den var hjemme.

»Det var jo ren eufori og en kæmpe lettelse, da vi kørte over målstregen. At vi så samtidig sætter en vild verdensrekord. Det var jo vanvittigt,« fortæller Lasse Norman Hansen til B.T.

»Jeg har kæmpet for at blive verdensmester i 10 år, og det er kun lykkedes denne ene gang, så det siger lidt om, hvor svært det er at køre 'det perfekte løb'.«

