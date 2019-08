Lars Larsen var i den grad en mand, der havde et stort sportshjerte.

Det kan Niels Christiansen, der er direktør for Parasport Danmark, skrive under på.

Lars Larsen nåede i 30 år at sætte sit præg på handicapidrætten i Danmark ved at være sponsor. Noget, der betød rigtig meget.

»Lars Larsen har støttet os i mange år. Både Lars Larsen og hans kone Kris (Kristine, red.) har støttet os til de paralympiske lege og deltaget en uge hver gang. De har virkelig taget sponsoratet til sig på den måde,« siger Niels Christiansen til B.T. om den afdøde JYSK-ejer.

Han fik den triste besked om Lars Larsens død mandag morgen.

»Det var forventet, fordi vi vidste, han var alvorligt syg. Det var på en måde ventet men også frygtet,« siger Niels Christiansen, der kun har pæne ord at sige om dynekongen, der blev 71 år.

»Han var en person med begge ben på jorden og en rigtig flink fyr,« siger Parasport Danmark-direktøren, som er taknemmelig for de ting, Lars Larsen bidrog med.

For han var i den grad med til at løfte parasporten, fortæller Niels Christiansen. Og det er ikke blot som følge af de økonomiske midler fra JYSK. Lars Larsen har også været med til at skaffe andre sponsorer til forbundet, som han blev sponsor for i 1989.

I 2017 blev sponsoratet forlænget, så det løber til 2021. Og der er ikke nogen tvivl om, at Lars Larsen efterlader en slags tomrum.

»Vi har hele tiden kunnet læne os op ad, at vi har Lars Larsen, og det har vi så ikke mere,« siger Niels Christiansen og fortsætter:

»Men jeg er sikker på, hans kone også vil være med til at fastholde JYSKs engagement. Han skabte en tryghed for os i hvert fald i forhold til vores økonomi.«

Inden Lars Larsen sov stille ind, nåede han at opleve Jysks 40-årsdag. Og han nåede at klippe snoren over til kædens første butik i Irland.

Det var tilbage i juni, det blev meldt ud, at den kendte JYSK-ejer var blevet ramt af kræft i leveren.

Sygdommen havde spredt sig, og samtidig med at sygdommen blev meldt ud til offentligheden, fortalte Lars Larsen også, at han havde valgt at træde tilbage fra sin post som bestyrelsesformand i JYSK, som han stiftede og nåede at stå i spidsen for i 40 år.

»Det er desværre en meget alvorlig diagnose, jeg har fået, og derfor vil jeg bruge min tid og mine kræfter på min familie. Derfor betyder det meget for mig, at den fremtidige ledelse af virksomheden er på plads,« fortalte Lars Larsen selv i en pressemeddelelse.

Udover konen Kristine efterlader Lars Larsen sig to børn og fire børnebørn.