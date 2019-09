Kulturministeren mødtes onsdag med DIF og Team Danmark efter fyring af den assisterende badmintonlandstræner.

Der er en sund kultur i dansk elitebadminton.

Det var et af budskaberne fra Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark, der onsdag var til møde med kulturminister Joy Mogensen (S).

Ministeren havde i sidste uge indkaldt parterne til et møde, efter at den assisterende badmintonlandstræner Kim Nielsen blev fyret. Ifølge flere medier skyldtes fyringen upassende sprogbrug over for flere spillere.

- I badmintonsagen sagde vi dybest set, at vi egentlig så det som et sundhedstegn, at de ansvarlige har grebet ind over for noget, som de har syntes, var dårlig opførsel, siger Morten Mølholm, der er administrerende direktør i DIF.

- Det er det, vores forbund skal. Løbende se på, hvordan deres atleter har det.

- Vi ser det ikke som et udtryk for, at der er store problemer i badminton, men ser det tværtimod, som at de badmintonansvarlige har grebet ind over for et enkeltstående tilfælde, siger han.

Mølholm var tilfreds med mødet, hvor DIF og Team Danmark også fortalte ministeren om de undersøgelser, der er sat i gang, og som ventes klar ved årsskiftet.

- Vi er glade for, at vi har en minister, der interesserer sig for vores område, så det var fint at få briefet om, hvad der foregår, så der ikke opstår misforståelser, siger Mølholm.

Der er blandt andet sat gang i generelle trivselsundersøgelser blandt eliteidrætsfolk især med henblik på at måle omfanget af spiseforstyrrelser.

Derudover er der igangsat en undersøgelse af hele svømmesagen om kontroversielle træningsmetoder fra 2003 til 2012 i Dansk Svømmeunion.

Det var med svømmesagen i baghovedet, at ministeren fandt det nødvendigt at indkalde til mødet, da der opstod en ny sag i Badminton Danmark.

Men direktør i Team Danmark Lone Hansen, der også deltog i mødet onsdag, mener dog ikke, at de to sager kan sammenlignes.

- Badmintonsagen er jo ikke af samme karakter som svømmesagen, og det blev ministeren orienteret om. Og hun kvitterede fint for, at hun har en god tillid til, at de ting, der måtte være, bliver løst.

- Jeg har fuld respekt for, at en ny minister skal have mulighed for at sætte sig ind i sagerne. Og hellere en reaktion end ingen reaktion.

- Det er et godt signal, ministeren sender ved at være interesseret og forholde sig til, hvad der er godt for danske atleter, og giver os mulighed for at komme ind og fortælle og forklare, siger Lone Hansen.

DIF og Team Danmark vil orientere Kulturministeriet, når resultaterne af undersøgelserne er klar.

