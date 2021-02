Breddeidræt med 20 personer samlet i stedet for 5 kan fungere tilfredsstillende, vurderer DIF-direktør.

Hvis breddeidrætten bliver en del af den kommende genåbning, kan det meget vel blive med et forsamlingsloft på 20 personer.

Det er i hvert fald det antal, som Danmarks Idrætsforbund (DIF) er blevet bedt om at regne på og aflevere til myndighederne, skriver Jyllands-Posten.

DIF har indsendt tal for, hvor mange aktive der vil være i organiseret idræt i de kommende tre måneder, marts, april og maj, hvis man sætter et loft for idrætsdeltagelsen på 20 personer, skriver avisen.

Der er blevet regnet på to alderskategorier. Én for børn og unge op til 21 år og én for voksne, og myndighederne har bedt om tal for både indendørs og udendørs idræt.

På nuværende tidspunkt er forsamlingsloftet på fem personer, hvilket ifølge DIF-direktør Morten Mølholm Hansen gør det meget svært at afvikle træning.

- I praksis er det meget svært at gennemføre organiseret træning for fem personer, når træneren tæller med. Med et loft på 20 personer kan man ikke alt, men det vil kunne fungere på en tilfredsstillende måde, siger Morten Mølholm Hansen til Jyllands-Posten.

Tallene fra DIF er blevet brugt af en ekspertgruppe til at beregne smitterisikoen, hvis der genåbnes for idrætten i de forskellige kategorier.

Regeringen ventes onsdag at melde en plan ud for, hvordan samfundet skal åbnes i den kommende periode.

/ritzau/