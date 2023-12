Danmark står næsten alene med sin kritik af forslaget om at lade russere deltage ved næste års olympiske lege.

Det peger mere og mere i retning af, at der kommer til at være russiske og belarusiske atleter ved de olympiske lege i Paris næste år.

Det erkender Hans Natorp, formand i Danmarks Idrætsforbund (DIF), der torsdag tog ordet som en af de få til et digitalt møde hos Den Internationale Olympiske Komité (IOC).

- IOC har officielt ikke truffet en beslutning endnu, men lad os være realistiske. OL i Paris kommer helt sikkert til at finde sted med atleter, der kommer fra Rusland og Belarus.

- Der kommer dog meget stramme kriterier for, hvem der må komme med, og hvordan de skal konkurrere. Det ser umiddelbart ud til, at der bliver tale om ganske få atleter, siger Hans Natorp til forbundets hjemmeside.

Russiske og belarusiske atleter har været udelukket i flere idrætsgrene, efter at Rusland i februar 2022 invaderede nabolandet Ukraine.

Så sent som i tirsdags oplyste IOC dog, at man har fået bred opbakning til forslaget om at lade russiske og belarusiske atleter stille op ved OL under neutralt flag.

Det ærgrer Hans Natorp, og han gentog torsdag den position, som de nordiske lande tidligere har meldt ud i samlet flok.

At situationen ikke har ændret sig i Ukraine, og at tiden ikke er inde til at tillade atleter fra Rusland og Belarus adgang til legene.

- Vi er tydeligvis i mindretal med vores holdning. Men det skulle ikke hindre os i at gøre opmærksom på, hvad vi mener, siger Hans Natorp.

IOC forklarede på mødet, at man er meget optaget af, at OL og sport skal være en samlende kraft, der er med til at skabe fred, forståelse og tolerance på tværs af landegrænser.

- Det synspunkt er vi enige i og bakker op om. Vi er bare uenige, hvad det på nuværende tidspunkt skal have af betydning for russiske og belarusiske atleters deltagelse i international idræt, understreger Hans Natorp.

