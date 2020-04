Folketinget nåede tirsdag blandt andet frem til at støtte dansk breddeidræt med 50 millioner kroner.

Da et flertal i Folketinget tirsdag nåede frem til en hjælpepakke til kulturinstitutioner, omfattede det også økonomisk hjælp til danske idrætsforeninger og breddeidrætten i coronakrisen.

Helt konkret har Kulturministeriet tirsdag offentliggjort, at regeringen og aftalepartierne yder et ekstraordinært tilskud til lokale idræts- og spejderforeninger på 50 millioner kroner.

Det sætter man stor pris på hos Danmarks Idrætsforbund (DIF), der tidligere tirsdag italesatte behovet for hjælp, fordi idrætsforeninger er ramt af, at de ikke kan tjene penge ved at hjælpe ved store arrangementer.

- I første fase kom idrætten med i lønkompensationsordningen og muligheden for at få kompensation ved større arrangementer. Men krisen kradser langt bredere i dansk idræt og også vores breddeklubber er hårdt ramte.

- Derfor er vi super glade for, at politikerne har lyttet til os og nu udvider hjælpen. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rette en meget stor tak til kulturministerens og folketingets partier, siger DIF-formand Niels Nygaard.

/ritzau/