Børn og unges idrætsliv skal prioriteres højt, når man indleder en genåbning af landet, mener DIF.

Danmarks Idrætsforbund (DIF) vil have foreningsidrætten placeret højt på prioriteringslisten, når politikerne går i gang med at genåbne landet.

Det skriver organisationen i en pressemeddelelse.

Helt konkret kalder DIF på, at foreningsidrætten for børn og unge op til 21 år får lov at genstarte, og det gælder for både indendørs og udendørs idræt.

- Der er ingen tvivl om, at en fuld genåbning af idrætten vil have store positive, samfundsmæssige gevinster både for folkesundheden og den mentale trivsel, siger Morten Mølholm Hansen, administrerende direktør i DIF.

- Men selv om vi glæder os til, at vi igen kan køre med fuld aktivitet, så er vi også realistiske i forhold til, at genåbningen kommer til at ske i faser. Og her mener vi, at børne- og ungdomsidrætten bør prioriteres meget højt, siger han.

Det kræver imidlertid, at politikerne giver idrætsklubberne dispensation på et ganske afgørende område.

- Forsamlingsforbuddet på fem personer sætter i praksis en stopper for langt størstedelen af vores idrætsgrene. Derfor er der behov for en lempelse i forhold til foreningsaktiviteterne, siger Morten Mølholm Hansen.

I begyndelsen af januar besluttede regeringen, at forsamlingsforbuddet blev sat ned fra ti til fem personer.

Det medførte "en reel nedlukning af foreningsidrætten i Danmark", lød det dengang fra DIF.

I regeringen er man så småt begyndt at tale om genåbning af landet.

Tidligere onsdag fortalte sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at genåbning af udendørs idræts- og foreningsfaciliteter indgår i de beregninger, der lige nu foretages som forberedelse til genåbning af samfundet.

/ritzau/