En blanding af medaljer, OL-kvalifikation og OL-erfaring er kriterierne for dansk succes ved European Games.

Da Danmark med en trup på 63 atleter rejste til den første udgave af European Games i Baku for fire år siden, lød medaljemålsætningen fra Danmarks Idrætsforbund (DIF) på fem medaljer.

Den fik kritik for at være for beskeden og defensiv, og den viste sig da også at være for lav. Faktisk sørgede badmintonspillerne alene for 5 medaljer, og Danmark rejste hjem med i alt 12 medaljer, heraf 4 af guld.

Når den anden udgave af European Games begynder i Minsk fredag, er det uden en officiel medaljemålsætning fra DIF. Svaret skal blandt andet findes i fejlskuddet fra 2015.

- Vi har ikke i detaljer kendskab til, hvad de andre nationer stiller med, og derfor er det svært komme med et kvalificeret bud på en målsætning, hvilket Baku også underbygger, siger holdets chef de mission, Jakob Ovesen.

- Men vi forventer, at mange kæmper om medaljer. Blandt andet forventer vi medaljer i badminton.

- Der er også potentiale i kajak, skydning, Maja Jager i bueskydning, Jonathan Groth i bordtennis og Katrine Pedersen i karate. Måske et par mere, siger han.

Det er dog ikke kun medaljehøsten, der er parameteret for, hvornår begivenheden i Minsk kan kaldes en dansk succes.

European Games skal ifølge den danske chef de mission være en blanding af et prestigefyldt event samt noget, der peger frem mod OL året efter.

Det europæiske OL skal bidrage med erfaring inden OL, og der er også OL-pladser på spil i flere af sportsgrenene samt point, der kan medvirke til OL-kvalifikation.

- Der er tre parametre. Et er medaljer, det andet er Tokyo-kvalifikation, og så er der erfaring i at have været til en OL-lignende begivenhed. Den sidste er svært målbar.

- Det skal efterfølgende gøres op med de respektive sportschefer, der kan kvalificere det yderligere, lyder det fra Jakob Ovesen.

Fredag lægger European Games blidt ud. De danske bueskytter skal med Maja Jager i spidsen ud i den indledende runde. Sent fredag aften er der åbningsceremoni på Dinamo Stadium.

/ritzau/