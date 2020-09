Morten Mølholm mener ikke, at man kan sammenligne fodboldfans med folk, der spreder coronasmitte i nattelivet.

Direktør i Danmarks Idrætsforbund (DIF) Morten Mølholm, vurderer, at det er en del af de aktuelle vilkår, når Superligaen igen bliver ramt af lokale restriktioner som følge af den opblussede coronapandemi.

Men han mener samtidig, at Superligaen sagtens kan håndtere flere tilskuere på en ansvarlig måde.

Tirsdag blev der strammet op for restriktionerne, så FC København eksempelvis kun må samle 500 personer i Parken, når Brøndby søndag kommer forbi.

FCK havde ellers udsigt til at kunne lukke mere end 10.000 tilskuere ind.

- Vi mener, at der kan samles flere på en ansvarlig måde, og at gå til fodbold og anden idræt kan ikke sammenlignes med det, der foregår blandt festende i nattelivet.

- Folk sidder med næsen i samme retning, og selv om nogle drikker, er folk ikke fulde på den måde, og kontrollørerne på stadion er med til at sikre den nødvendige afstand mellem folk, siger Morten Mølholm.

På regeringens pressemøde tirsdag blev der spurgt til, om det er bevist, at det udgør en stor smittefare at gå til fodbold.

Kåre Mølbak, faglig direktør i Statens Serum Institut, henviste til, at der havde været stor smittespredning ved fodbold i Norditalien tidligt i pandemien.

- Det kan man slet ikke sammenligne. Dengang var det helt ukontrolleret, og der var ingen tiltag. I Superligaen har man alle mulige tiltag, blandt andet sektionering.

- På den måde er jeg uenig, hvis man udråber fodbold og anden idræt til at udgøre en stor risiko, siger Morten Mølholm.

Mandag aften så man dog et eksempel på AGF-fans, der stimlede tæt sammen under kampen mod Vejle, men Mølholm tør ikke sige, om det har haft indflydelse på de nye restriktioner.

- Men det understreger betydningen af, at der er et enormt ansvar på den enkelte, når man får lov til at samle mere end 500.

- Man risikerer ikke bare at ødelægge det for sig selv, men også for alle andre, men jeg siger ikke, at det er sket her, understreger DIF-direktøren.

Han ærgrer sig over de nye restriktioner, men er glad for, at de aktuelt kun er lokale.

- Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at det nu også rammer fodboldkampe, hvor der er blevet åbnet for mere end 500 tilskuere, men det er lidt vilkårene, at vi må leve med lokale nedlukninger, hvor der er mest smitte i forhåbentlig begrænsede perioder.

- Vi må glæde os over, at det ikke landsdækkende. Det skal vi for alt i verden ikke have, siger Mølholm.

/ritzau/