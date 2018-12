Niels Nygaard er valgt ind som medlem af Anoc, der er en sammenslutning af 206 nationale olympiske komiteér.

Der var drama, da sammenslutningen af de 206 nationale olympiske komitéer, Anoc, mødtes i sidste uge i Tokyo.

Anoc-præsidenten Sheikh Ahmad al-Fahad al-Sabah trak sig midlertidigt fra posten, fordi han er under anklage for at have forfalsket videoer i en intern magtkamp i Kuwait.

Det skete efter stort postyr, da en række medlemmer forsvarede præsidenten.

Sheiken havde ugen forinden trukket sig midlertidigt som medlem af Den Internationale Olympiske Komité (IOC), hvor han har siddet i 26 år.

Niels Nygaard, formand i Danmarks Idrætsforbund (DIF), var med på nærmeste hold ved Anocs generalforsamling.

- Vi havde en meget speciel situation med sheiken, der suspenderede sig selv.

- Han var blevet kraftigt opfordret af IOC-præsident Thomas Bach til at følge traditionen om at suspendere sig selv, når man er under anklage, siger Nygaard.

DIF-formanden oplevede til sin store undren, at der var mindst 20 lande, der gik på talerstolen og opfordrede sheiken til at blive.

- De syntes ikke, det var noget særligt stort problem. De mente, at så længe han ikke var dømt, var der ingen grund til at trække sig.

- Det er et udtryk for den udfordring, vi står med. Det har vi det svært med, men vi arbejder på at finde ligesindede, så flere vælger at følge den måde, vi tænker på, siger Nygaard.

Et europæisk medlem af Anoc er også blevet udskiftet, efter at det kom frem, at han var involveret i en billetskandale i forbindelse med OL i Rio i 2016.

Det er sådanne skandalesager, Nygaard tager afstand fra.

- Det vækker da kæmpe bekymring, og det er en af årsagerne til, at vi vil prøve at komme ind og være med til og skubbe i en bedre retning.

- Det har vist sig, at der er nogle store problemer i hele den olympiske bevægelse og en række af de store forbund som Fifa og Uefa og Det Internationale Atletikforbund, som man forsøger at tage hånd om.

- Der er taget en række initiativer, og det går i en bedre retning, men det er et langt sejt træk, inden vi kommer derhen, hvor vi føler os komfortable ved det, siger Nygaard.

DIF-formanden blev - under noget mindre dramatik - valgt ind som menigt bestyrelsesmedlem i Anoc.

I Anoc sidder i alt 30 bestyrelsesmedlemmer, som repræsentanter for fem kontinentale olympiske komiteér, heraf Den Europæiske Olympiske Komite, EOC.

Nygaard er vicepræsident i EOC, som er paraplyorganisation for de 50 nationale olympiske komitéer i Europa.

- Jeg er valgt ind som en af repræsentanterne fra Europa, i kraft af at jeg er vicepræsident i EOC. Det er af den vej, jeg er valgt ind, siger Nygaard.

Selv om pladsen i Anoc er mindre tung end posten som EOC-vicepræsident, vil Nygaard udnytte den til at få indflydelse.

- Jeg kan bruge den til at følge bedre med i, hvad der foregår på det internationale olympiske område i forhold til IOC.

- Som det vigtigste kan jeg forsøge at påvirke den internationale olympiske bevægelse i en retning af større åbenhed og inddragelse af medlemmerne i arbejdet, siger Nygaard.

Han mener, at udfordringen består i de meget forskellige kulturer, som er anderledes end den danske.

- Der er megastor forskel på kulturen og måden at drive politik og organisation på. I de nordiske lande og en del af Europa har vi nogle kriterier i forhold til menneskerettigheder, ligestilling og åbenhed, samt hvordan der aflægges regnskaber.

- Fra dansk side forsøger vi at blive valgt ind og tage aktiv del i international idrætspolitik for at påvirke den kultur i en retning, så den er mere i overensstemmelse med den, der er gældende i de nordiske lande, siger Nygaard.

