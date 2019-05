Ved lørdagens årsmøde vil DIF's bestyrelse fremlægge forslag om en etisk komité med whistleblower-ordning.

En whistleblower-ordning er blandt andet på dagsordenen, når Danmarks Idrætsforbund (DIF) lørdag afholder årsmøde.

Således vil bestyrelsen fremsætte et forslag for repræsentantskabet om, at DIF etablerer en etisk komité med tilknyttet whistleblower-ordning.

Det fremgår af en pressemeddelelse, som DIF har udsendt inden årsmødet.

En governance-arbejdsgruppe har vurderet, at der bør gives anonymitet til whistleblowerne, hvilket DIF-bestyrelsen erklærer sig enig i.

Forslaget går på, at whistleblower-ordningen skal stå åben for alle led i DIF-organisationen.

- Whistleblower-ordning bør desuden organiseres eksternt, det vil sige uden for DIF.

- Det giver selvsagt ikke mening, at en ordning, der vedrører granskning og vurdering af DIFs egne forhold, administreres af DIF selv, lyder det.

I forbindelse med årsmødet stiller formand Niels Nygaard til genvalg for en periode på yderligere to år.

Nygaard, der har været formand siden 2007, er motiveret efter at tage en tørn mere og mener, at "DIF-idrætten står stærkere end nogensinde".

- Vi har i den grad formået at rykke tættere sammen ved hjælp af den nye økonomiske støttestruktur, hvor især de strategiske aftaler mellem DIF og specialforbundene ikke alene udvikler vores idrætter, men formår at styrke vores samarbejde, og vi gør det i en fremadskuende og udviklende dialog.

- Ikke dermed sagt at vi ikke kan blive bedre. Selvfølgelig kan vi det, men vi gør det fra et stærkt udgangspunkt, siger Nygaard i pressemeddelelsen.

Årsmødet, der finder sted i Idrættens Hus i Brøndby, begynder lørdag klokken 09. Det har blandt andet deltagelse af kulturminister Mette Bock (LA).

/ritzau/